Emanuel e Wilson encerram eleição com R$ 2,7 milhões em dívidas

Mario Okamura Parcial de gastos de campanhas mostra que o derrotado Wilson, além de perder, sai devendo R$ 1,5 mi

Os candidatos a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) encerraram as campanhas com déficit nas contas. Somados, os valores chegam a R$ 2,7 milhões. Os adversários prometem quitar as dívidas conforme o que determina a legislação.

O vencedor Emanuel foi o candidato com mais arrecadação e mais gastos nestas eleições. A prestação de contas feita ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) mostra que o peemedebista arrecadou R$ 2,6 milhões e gastou R$ 3,8 milhões, gerando déficit de R$ 1,2 milhão. Do total de despesas contratadas, foram pagas R$ 2 milhões.

Já o derrotado Wilson apresenta o maior rombo de campanha. O candidato do PSDB recebeu R$ 1,3 milhão em doações e teve despesas na ordem de R$ 2,9 milhões, o que representa déficit é de R$ 1,5 milhão. Do total de despesas, R$ 916 mil foram pagas pela campanha do tucano.

Maiores despesas

Os maiores gastos de Emanuel foram com publicidade. A produtora de vídeo dos programas eleitorais na TV e a consultoria em comunicação receberam R$ 780 mil.

O maior gasto de Wilson também foi com a produtora dos programas eleitorais da TV. O tucano investiu R$ 600 mil.

Doadores

Os maiores doadores da campanha de Emanuel são os partidos que o apoiaram na disputa pela Prefeitura de Cuiabá. O PR doou R$ 550 mil enquanto o PP nacional e estadual doaram R$ 450 mil e R$ 346 mil, respectivamente. Já o PTB, do vice Niuam Ribeiro, destinou R$ 507 mil.

Para Wilson, o maior doador foi seu próprio partido. O PSDB contribuiu com R$ 965 mil para a campanha eleitoral em Cuiabá.