Emanuel e Wilson programam atos simultâneos na Praça da Mandioca

Os candidatos a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PMDB) resolveram disputar espaço na Praça da Mandioca, tradicional point cultural de Cuiabá. As duas candidaturas inauguram comitês no local, na noite desta sexta (21), com apenas 20 minutos de diferença entre os eventos.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) informou não ter recebido nenhum pedido para reforçar o policiamento no local. O Setor de Inteligência está avaliando a situação e já entrou em contato com a Justiça Eleitoral em busca de orientação. O objetivo é prevenir a ocorrência de confronto entre as militâncias já que os ânimos estão acirrados na reta final da campanha.

Emanuel inaugura o Espaço Cultural 15, a partir 20h40. Já Wilson deve inaugurar a Casa da Juventude 45, às 21h, com a presença confirmada do governador Pedro Taques (PSDB).

tentou contato com as coordenações de campanha tanto de Emanuel quanto de Wilson. Entretanto, nenhuma se manifestou oficialmente sobre a realização dos atos na Praça da Mandioca em horários simultâneos.