Emanuel e Wilson têm até sábado para finalizar prestação de contas

Gilberto Leite Prestação de contas ao TRE diz que Emanuel no 1º turno arrecadou R$ 2,6 mi e gastou R$ 3,8 mi

Termina no sábado (19) o prazo para que o prefeito eleito por Cuiabá, deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB) e o candidato derrotado no segundo turno da eleição, deputado estadual Wilson Santos (PSDB) informem à Justiça Eleitoral as receitas e gastos de campanha relativos ao segundo turno das eleições.

No primeiro turno, Emanuel e Wilson encerraram as campanhas com déficit nas contas. Somados, os valores chegam a R$ 2,7 milhões. O peemedebista foi o candidato com mais arrecadação e mais gastos no 1º turno. A prestação de contas feita ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) mostra que o peemedebista arrecadou R$ 2,6 milhões e gastou R$ 3,8 milhões, gerando déficit de R$ 1,2 milhão. Do total de despesas contratadas, foram pagas R$ 2 milhões.

Já o derrotado Wilson apresenta o maior rombo de campanha. O candidato do PSDB recebeu R$ 1,3 milhão em doações e teve despesas na ordem de R$ 2,9 milhões, o que representa déficit é de R$ 1,5 milhão. Do total de despesas, R$ 916 mil foram pagas pela campanha do tucano.

Emanuel e Wilson encerram eleição com R$ 2,7 milhões em dívidas

O prazo final para que os candidatos e os órgãos de direção partidária municipal e regional prestassem contas das receitas e gastos relativos ao 1º turno se encerrou no dia 1º de novembro. Quem não cumpriu a determinação legal foi intimado para fazê-lo no prazo de 72 horas. Até esta quarta-feira (16), a obrigação de prestar contas relativas ao 1º turno foi cumprida por 94% dos candidatos que disputaram no pleito de 2016 e 68% dos partidos políticos.

Conforme a justiça eleitoral, a "obrigatoriedade de prestar contas atinge todos os candidatos e partidos, independentemente de terem ou não feito campanha eleitoral ou de terem sido eleitos ou não. É uma medida necessária, que visa combater ilicitudes e tornar transparente a gestão dos bens e dinheiros utilizados durante a campanha eleitoral", destacou o coordenador da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE-MT, Daniel Taurines.

A legislação eleitoral prevê que não há consequências (penalizações) para os candidatos que têm contas julgadas como aprovadas ou aprovadas com ressalvas. Já em caso de desaprovação, cópias dos autos são enviados ao Ministério Público em atendimento ao artigo 22 da Lei Complementar (LC) nº 64/90 e artigo 30-A da Lei das Eleições.

Diz o artigo 22 da LC 64/90 que "Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político".

Já o artigo 30-A da Lei das Eleições sustenta que "Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009).

Contas não prestadas

O julgamento das contas como não prestadas impede que o prestador obtenha a certidão de quitação eleitoral enquanto perdurar a omissão. Quando não presta contas da campanha eleitoral, o candidato fica impedido de obter a certidão de quitação eleitoral pelo período do mandato que disputou.

Prestar contas após a decisão que julga as contas como não prestadas, não resulta em um novo julgamento. No entanto, as receitas e gastos informados pelo candidatos e partidos serão analisadas por uma equipe técnica, que irá verificar a existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de regularidade no uso de recursos do Fundo Partidário, entre outras situações.

A ausência da prestação de contas impede a diplomação do eleito e traz para o prestador omisso diversas consequências, entre elas: fica proibido de inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles; receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou para estatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição; fica impedido de participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias; não poderá obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos; também não poderá obter passaporte ou carteira de identidade; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. (Com Assessoria)