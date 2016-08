Emanuel faz reunião para engajar lideranças de bairros à prefeitura

Assessoria Emanuel quer promover o envolvimento das lideranças comunitárias com a gestão municipal

Emanuel Pinheiro (PMDB), candidato a prefeito pela coligação “Um novo prefeito. Para uma nova Cuiabá” se reuniu com líderes comunitários na noite desta terça (23). Como proposta, o candidato garantiu que vai promover o envolvimento dos bairros com o Alencastro. “Nossa parceria continuará, mas dessa vez com a graça e permissão de Deus, no Alencastro. Tenho a humildade de reconhecer que a proposta que faço sobre o envolvimento prefeitura e cidadão, nasceu na gestão de Roberto França, que foi o prefeito que mais respeitou essa classe. Em minha gestão o movimento terá a mesma voz”, enfatizou.

Comovido, Pinheiro, fez diversos relatos de ações realizadas junto ao movimento, no decorrer de sua trajetória política. Dentre eles, a nomeação do bairro Jardim Universitário.

Ele ainda revelou que foi por meio de um líder comunitário que conheceu sua esposa. “Meu envolvimento com as lideranças é tão grande, que o amor da minha vida veio dele. Márcia, minha esposa, foi apresentada a mim por um presidente de bairro”, disse emocionado.

Femab

No ato, Walter Arruda presidente da Federação Mato-grossense das Associações de Bairros (Femab), destacou que as lideranças compareceram de forma espontânea para concretizar o apoio.

“Emanuel é das comunidades. E nós somos Emanuel. Viemos mais que apoiá-lo, viemos retribuir por tudo o que ele fez pela população cuiabana durante seus 28 anos de vida pública”, frisou. (Com Assessoria)