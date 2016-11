Emanuel ganha em todas as zonas eleitorais; frente vai a 18 mil votos

Gilberto Leite Vitória mais expressiva de Emanuel foi na 51ª ZE que abrange todos CPAs, Bela Vista e Jardim Vitória

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) venceu em todas as seis Zonas eleitorais a disputa com o candidato Wilson Santos (PSDB), na eleição deste segundo turno. A vitória mais expressiva aconteceu na 51ª Zona Eleitoral, que abrange os bairros CPA (todos os setores) – um dos mais populosos da Capital, Bela Vista e Jardim Vitória.

Na região, a diferença superou 18.095 votos pró-peemedebista, sendo que no primeiro turno Emanuel já havia levado a melhor sobre os adversários Wilson e procurador Mauro (Psol). Agora, o prefeito eleito obteve 42.618 votos enquanto o tucano conseguiu cooptar 24.523 eleitores - veja aqui.

No primeiro turno o peemedebista obteve 24.837 votos (33,69%), enquanto o procurador Mauro contou com o apoio de 20.406 eleitores (27,68%). Wilson, por sua vez, garantiu 18.724 votos (25,40%).

Emanuel vence em todas as zonas eleitorais; Wilson fica em 2º lugar

A menor diferença entre ambos é constatada na 54ª Zona Eleitoral, a qual abrange os bairros Boa Esperança, Planalto, Pedregal, Jardim Leblon, Recanto dos Pássaros e região. Lá, Emanuel obteve diferença de 4.761 votos. Na totalidade, o prefeito eleito conseguiu agregar 16.730 contra 11.969 de Wilson.

Nos programas eleitorais, Wilson sempre enalteceu o fato da construção da ETA Tijucal, feita durante a gestão tucana, para levar água para milhares de família da região. No entanto, o candidato também foi derrotado com diferença de 10.536 votos.

Na soma de todas as zonas eleitorais, o candidato pela coligação “Um novo prefeito para uma nova Cuiabá” foi eleito com 60,41% dos votos válidos, o que representa 157.877 eleitores. O cabeça de chapa da coligação “Dante de Oliveira”, por sua vez, obteve 39,59% representados por 103.483 votos. Uma diferença superior a 54 mil.

Abstenções

O número de abstenções superou o dos votos recebidos pelo candidato derrotado no segundo turno das eleições municipais. No total, 104.235 eleitores não compareceram às urnas no último domingo. Wilson, por sua vez, recebeu 103.483 votos, o que corresponde a 39,59% dos válidos.

Número de abstenções ultrapassa a votação de Wilson Santos no 2º turno