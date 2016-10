Emanuel insiste em áudio de Elias; Wilson ignora e prioriza tema Saúde

Assessoria Advogado Nestor Fidelis, jurídico da campanha de Emanuel, diz no programa que vai acionar a justiça

No espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita desta sexta (21), o candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), depois de apresentar propostas nas áreas da saúde e segurança, voltou a mostrar o áudio divulgado como supostamente sendo do irmão do adversário Wilson Santos (PSDB) coagindo servidores comissionados a participarem de uma reunião política pró Wilson. O peemedebista já havia divulgado o áudio na quarta (19).

“Infelizmente, terei que usar esse espaço de proposta para mostrar um grave crime contra a democracia. Elias Santos, irmão do meu adversário, ocupando um importante cargo no governo do Estado foi flagrado numa gravação ameaçando os servidores a participarem de uma reunião política em favor da candidatura de Wilson", disse Emanuel em seu espaço eleitoral.

A peça mostrou a agenda oficial de Wilson, na qual o compromisso marcado era a reunião com os servidores DGA (comissionados), marcada para quarta (19), às 21h. Era nessa reunião que os servidores de cargos comissionados deveriam comparecer, caso contrário seriam demitidos. Elias foi exonerado do cargo de presidente da Metamat no dia seguinte.

“A demissão é o reconhecimento público do crime cometido pela campanha do meu adversário”, comenta Emanuel.

O advogado Nestor Fidelis, do jurídico da campanha de Emanuel, apareceu no programa dizendo que o Ministério Público Eleitoral foi acionado para que seja aberta uma investigação.

O candidato tucano não comentou a polêmica em seu programa. No entanto, apresentou propostas na área da saúde.

“Tenho consciência do trabalho que fiz para saúde de Cuiabá. Fizemos a maior reforma da história do pronto-socorro. Reformamos todas as Policlínicas da cidade e construí a Policlínica do Pedra 90”, disse Wilson. Recentemente, o tucano foi criticado no programa do oponente por médicos que afirmavam que na gestão de 2009, a saúde era um caos.

Neste aspecto, ele apontou as melhorias no setor e deu destaque para ações que o fizeram ganhar o prêmio “Prefeito Amigo da Criança”, da Fundação Abrinq (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos), por ter ajudado a reduzir a mortalidade infantil. Ele também disse que vai criar o “Corujão da Saúde”, que, com ajuda de hospitais filantrópicos da capital, vai realizar exames e consultas no período noturno.

Wilson também mostrou um encontro realizado na quarta (19), com 5 mil servidores públicos declarando apoio ao tucano. A mãe do ex-governador Dante de Oliveira, já falecido, Maria Benedita Martins de Oliveira, também apareceu pedindo voto para o Wilson.