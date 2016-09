Emanuel lamenta morte de pai de candidato e requer providências

Facebook Imagem postada no Facebook por Julio da Power há 1 ano, pelo o aniversário do pai Custódio

O candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) e o vice Niuan Ribeiro (PTB) lamentam a morte de Custódio Alves Pereira, 58 anos, vítima de uma suposta tentativa de assaltado, hoje (28), no bairro Jardim Sol Nascente, durante campanha. Eles ainda pedem providências das autoridades para que o caso seja elucidado o mais rápido possível. “Pois não dá mais para viver nesse ambiente de insegurança que assola a nossa Capital”, diz trecho da nota.

Custódio é pai do candidato a vereador Júlio César Maia Pereira, Júlio da Power (PT do B), na coligação “Um novo prefeito. Para uma nova Cuiabá”, que também foi atingido com dois tiros, um no tórax, que perfurou o pulmão, e o outro tiro foi de raspão. O quadro de saúde é estável. Já o pai do candidato levou seis tiros, sendo quatro no tórax e dois na região do rosto e não sobreviveu aos ferimentos. Um menino de 12 anos também foi baleado.

O crime aconteceu no fim da Caminhada 15, quando o vereador acompanhado de seu pai, do candidato a vice-prefeito Niuan Ribeiro (PTB), além de outros membros da coligação, estavam deixando o local.

Em sinal de respeito à família de Júlio da Power, Emanuel Pinheiro e Niuan Ribeiro cancelaram todos os atos dessa quarta (28), bem como, as agendas de quinta (29) , apenas o debate na TV CA será mantido.

Menino baleado

O menino baleado é primo da candidata a vereadora Laura Abreu (PT) pela coligação "Cuiabá: Futuro e Inclusão", que também emitiu nota de pesar pela morte de Custódio. Segundo a nota, o garoto brincava na quadra do bairro no momento do ocorrido.

A assessoria da candidata, em respeito à família, preferiu preservar o nome da vítima, mas informa que ele foi baleado no peito e passará por raio-x e, posteriormente, fará cirurgia para retirada do projétil no Pronto-Socorro de Cuibá, onde se encontra. “Felizmente, ele não corre riscos de morte”, diz a candidata.

A petista se diz indignada com a violência nas periferias de Cuiabá e também aguarda que as autoridades responsáveis apurem o crime e puna os envolvidos.

Nota do adversário

A Coligação Dante de Oliveira, do candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB), emite nota de pesar pelo falecimento de Custódio Alves, expressa solidariedade à família e emite votos de recuperação das pessoas feridas no episódio. “Manifesta, ainda, seu repúdio à ação criminosa e cobra das autoridades constituídas que o crime seja rapidamente esclarecido e os culpados exemplarmente punidos com o rigor da lei”, diz trecho do documento.

