Emanuel mostra áudio de coação a servidores; Wilson exibe propostas

Gilberto Leite Wilson mostrou os apoios do governador de Goiás Marconi Perillo e do senador Cristovam Buarque

Como era esperado, o candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) usou seu espaço na propaganda eleitoral gratuita desta quinta (20), para replicar o áudio divulgado como supostamente do irmão do adversário Wilson Santos (PSDB), Elias Santos. A gravação foi divulgada ontem (19), pelo próprio Emanuel, em coletiva de imprensa, indicando que Elias estaria coagindo servidores comissionados a participarem de uma reunião política pró Wilson.

“Infelizmente, terei que usar esse espaço de proposta para mostrar um grave crime contra a democracia. Elias Santos, irmão do meu adversário, ocupando um importante cargo no governo do Estado foi flagrado numa gravação ameaçando os servidores a participarem de uma reunião política em favor da candidatura de Wilson", disse Emanuel em sua peça eleitoral.

Na gravação, a voz que seria de Elias afirma que, caso contrário, se os servidores não fossem a tal reunião, seriam exonerados no dia seguinte, sem exceção. No mesmo dia, após a divulgação do áudio, Elias foi exonerado do cargo de presidente da Metamat.

Emanuel destrinchou todo o imbróglio, mostrando inclusive, a agenda oficial de Wilson, na qual o compromisso marcado era a reunião com os servidores DGA (comissionados), marcada na data de ontem, às 21h. Era nessa reunião que os servidores de cargos comissionados “deveriam” comparecer.

“A demissão é o reconhecimento público do crime cometido pela campanha do meu adversário”, comenta Emanuel.

Ainda na linha do funcionalismo público, o peemedebista reforçou o apoio aos servidores e lembrou da luta dos trabalhadores pela Revisão Geral Anual (RGA) integral. “A RGA é um direito, é uma garantia. Não pode, senhores secretários, sob qualquer argumento, sob qualquer justificativa, não pode deixar de ser paga”, disse o candidato do PMDB.

Com um programa inteiro dedicado aos servidores, Emanuel propôs a criação da Escola do Servidor Público, onde serão feitos cursos de qualificação.

Já Wilson não tocou no assunto em seu programa. O tucano se limitou a apresentar propostas. Ele começou dizendo que vai concluir as obras do novo pronto-socorro e das Upas do Jardim Leblon e do Verdão e continuar com o programa Novos Caminhos.

E, na área da economia, Wilson disse vai retomar o Banco do Povo Cuiabano, o Cuiabanco. O Cuiabanco fará empréstimos a microempreendedores que desejam expandir ou abrir um negócio. “Na minha gestão anterior, o Cuiabanco permitiu mais de 4 mil empréstimos para o microempreendedores”, disse. Os valores dos empréstimos vão variar entre R$ 500 a R$ 5 mil reais.

No final da peça, Wilson afirmou que não esconde os aliados e que não foge de debates. O tucano ressaltou que, junto com governador Pedro Taques, vai trabalhar para fazer o melhor para Cuiabá. Ele também mostrou imagens da visita do governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) e do senador Cristovam Buarque (PPS-DF), que também declararam apoio à candidatura do tucano.