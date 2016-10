Assessoria Candidato Emanuel Pinheiro cumprimenta eleitor durante campanha por Cuiabá

O problema habitacional no país vem de décadas e décadas atrás e persiste até hoje. Basta andar pelos centros das cidades do Brasil que é fácil perceber um número significativo da população em situação de rua. O governo federal por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, por exemplo, tenta reduzir o número deste déficit habitacional e tem a meta de entregar 2 milhões de moradias populares até 2018. Neste ano, em Cuiabá, 499 casas para cerca de 500 famílias foram entregues por meio do programa federal, no bairro Osmar Cabral.

Nessa linha, uma das principais propostas do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) é a criação do Programa de Construção Habitacional Coletiva e do Programa de Construção Popular Individual, urbana e rural. Além disso, ele pretende criar o “Bolsa de locação popular”, para a população de baixa renda.

Segundo Emanuel, o Bolsa Locação ou Aluguel Social já existe em outros municípios do país. O Bolsa Locação auxilia famílias em casos de calamidade pública, bem como alagamentos e desmoronamentos.

A proposta do peemedebista também contemplará pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade social, seja pela renda ou por doenças graves. Os critérios, segundo ele, serão rigorosos e discutidos sempre com profissionais da área, entre eles os assistentes sociais. Depois de constatada a necessidade, a família terá o aluguel pago pelo município por até 06 meses até que as moradias sejam restabelecidas. “Podendo ser renovada por mais 06 meses", explica.

Recursos

Emanuel explana que as propostas são feitas dentro da realidade de Cuiabá. "A LOA 2017 nos deixou tranquilos, pois as competências que prometemos até aqui, serão contempladas ao longo dos quatro anos de mandato se eu for eleito prefeito de Cuiabá”, disse o candidato.

Emanuel destaca também que não terá dificuldades caso precise de ajuda do governo federal, uma vez que o presidente Michel Temer é de seu partido. “Já as que demandarem recursos do governo federal, nós contaremos com um imenso apoio, pois sou o candidato que reúne o maior alinhamento político inclusive o presidente da República é do meu partido".

Outras propostas

Muito discutida em âmbito nacional a igualdade de gênero também é pauta do plano de governo do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), que lidera as pesquisas de intenções de votos. O peemedebista propõe para área social a criação de políticas públicas, que possam ampliar a participação da mulher na política e no mercado de trabalho.

Nesta linha de equidade de gênero, Emanuel defende também que a mulher tenha saúde integral. Neste eixo, aliás, ele propõe a construção de um hospital materno-infantil, onde hoje funciona o Pronto-Socorro de Cuiabá.

Ainda neste contexto social, Emanuel explana que pretende dar atenção à população em situação de risco. O peemedebista disse que vai manter os programas próprios e estimular as entidades que prestam assistência as crianças abandonadas e idosos desamparados.

Emanuel Pinheiro também pretende fazer parceria com o programa Rede Cidadã, que desenvolve atividades esportivas, culturais e educacionais para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos em condições de vulnerabilidade social.

Nos pilares emprego e renda, Emanuel se milita a dizer que o município vai manter os programas permanentes de qualificação, para garantir empregos ou atividades de geração de renda, mesmo que temporários.

Para ajudar a população idosa em Cuiabá, o candidato do PMDB pretende criar políticas públicas para atender esse público. Com isso, ele vai estimular e apoiar os idosos para o trabalho e a renda e estimular a participação deles nos conselhos municipais, entre outras ações.