Emanuel rasga elogios a Mauro em visita e manda recado ao adversário

Bárbara Sá Mauro apresenta Orçamento 2017 a Emanuel e Wellington em visita institucional do candidato

O candidato a prefeito de Cuiabá pelo PMDB, deputado estadual Emanuel Pinheiro, após reunião institucional com o prefeito Mauro Mendes (PSB) na tarde desta sexta (14), disse que solicitou a reunião com Mauro porque, “independente do resultado das eleições no próximo dia 30, quer o melhor pra Cuiabá.

Após brincar com o assunto, Emanuel afirma que não pediu voto e não pediu o apoio do prefeito na eleição, mas tem certeza que “assim como a população cuiabana, o prefeito Mauro está contagiado com o 15”.

Sobre a batalha judicial que resultou na suspensão de programas do horário eleitoral dele e do adversário Wilson Santos (PSDB), Emanuel diz que atribui, em primeiro lugar “à baixaria imposta pelo nosso adversário. Em 2004, ele atingiu a reputação de Alexandre Cézar, em 2008 atingiu a reputação de Mauro Mendes e da sua família e parece que quer continuar na mesma linha de baixaria e de ataques pessoais”, disse.

Emanuel afirma que o objetivo é não perder o foco, mas que não tem sangue de barata e não pretende levar desaforo pra casa. “Aqui ele vai encontrar um candidato a prefeito que respeita o adversário, mas acima de tudo respeita a população. E tem pacto de manter campanha propositiva com a população. Mas tudo tem limite e vamos responder à altura essas agressões levianas, mentirosas e irresponsáveis, mas não vamos perder o foco”.

O peemedebista disse que pretende ser um prefeito de mais foco, mais gestão e mais rua. “E é isso que quero mostrar à população, mantendo elevado o nível dos debates. Mas ninguém tem sangue de barata para levar desaforo pra casa”, avisa.

Sobre o orçamento para 2017, Emanuel disse que foi até a prefeitura para conhecer as diretrizes e as metas da nova legislação orçamentária que já está em discussão na Câmara Municipal e foi apresentada para o ano de 2017. “Quero conhecer as maiores preocupações e principais objetivos do atual prefeito com relação a esse orçamento, bem como ver como adequar essa realidade ao nosso programa de governo”, pontua.

Mesmo já tendo sido alertado, anteriormente, por Mauro de que ele é o prefeito até o final do ano, Emanuel disse que aproveitou o encontro para também entregar o programa de governo da sua coligação para Mauro ver o que pode ser aproveitado juntamente com sua base aliada na Câmara. “Para poder, das nossas ideias, melhorar a peça orçamentária pensando em investir mais na vida da nossa população, independente do resultado das eleições”, afirma.

Continuidade

Emanuel confirmou, ainda, o propósito de tudo aquilo que for positivo na atual gestão, será aproveitado e terá continuidade em sua administração. “Tudo aquilo que for bom, toda ação do prefeito Mauro Mendes que a população cuiabana esteja aprovando na vida dela, eu vou garantir a continuidade. Como, por exemplo, vamos concluir as duas UPAS - UPA Verdão e UPA Jardim Leblon”.

Entre as metas do plano de Governo, o candidato cita ainda que vai concluir e colocar em funcionamento o novo Pronto Socorro de Cuiabá, entregar as obras do Parque das Águas, caso Mauro consiga entregar, entregar o Porto Cuiabá caso o atual prefeito também não consiga fazê-lo.

Na área de pavimentação urbana, Emanuel afirma que vai dar continuidade e até ampliar o programa de pavimentação asfáltica “Novos Caminhos” que leva o asfalto aos bairros de Cuiabá, numa proposta de 300 quilômetros de asfalto nos quatro anos de Governo.

Sobre a gestão Mauro Mendes, o peemedebista rasgou elogios ao prefeito socialista. “Vamos dar sequência à gestão fiscal do prefeito Mauro Mendes que foi irrepreensível. Vamos aumentar a capacidade de investimento do município e garantir investimentos necessários para Cuiabá avançar e melhorar a vida nos bairros da cidade”, disse.

Emanuel considera que o caixa da prefeitura hoje, “dentro da gestão austera que o prefeito Mauro Mendes impôs, está reagindo muito bem”, na média nacional, principalmente das capitais. Ele destaca que não há comprometimento da folha que está hoje em 51% e mal atingiu o limite prudencial. “As despesas estão absolutamente controladas, existe uma organização de pagamento em dia dos precatórios. Há um perfeito equilíbrio entre receita e despesa, as dívidas diminuíram muito”, cita.