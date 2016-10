Emanuel rebate secretário e afirma que vai gerir Cuiabá como Mauro fez

Gilberto Leite Emanuel Pinheiro, candidato a prefeito de Cuiabá, durante entrevista ao RDTV

O deputado Emanuel Pinheiro (PMDB), candidato a prefeito de Cuiabá, no segundo turno, rebateu as críticas disparadas pelo secretário-chefe da Casa Civil Paulo Taques, que apoia o oponente Wilson Santos (PSDB), sobre sua candidatura. Paulo afirmou em entrevistas que se o peemedebista ganhar a eleição, a cidade vai voltar a um tempo de escuridão, no qual o Estado não terá confiança no prefeito. Emanuel responde dizendo que vai comandar Cuiabá da mesma forma que Mauro Mendes (PSB) governou.

“Solidarizo-me com o prefeito Mauro Mendes, que é um prefeito que está sozinho, bancando as obras do novo pronto-socorro, que está sozinho garantindo a manutenção do Hospital São Benedito e que está sozinho custeando o atual pronto-socorro”, critica Emanuel referindo-se a falta de contrapartidas do governo estadual.

Nesta linha da saúde municipal, Emanuel afirma que o Executivo estadual atrasa desde o começo do ano o repasse de convênios destinados para o setor. “O Governo do Estado não vem cumprindo desde o começo deste ano com sua parte do convênio que tem que repassar a Cuiabá. Então, das duas, uma. Ou o governo não vê Mauro Mendes como aliado ou o governo não tem compromisso com Cuiabá”, indaga.

Paulo Taques se licenciou da Casa Civil para ajudar na campanha de Wilson. Ele comentou que a campanha no segundo turno deverá seguir “mostrando o grupo” do adversário. “Precisa parar com esse mimimi que estamos fazendo baixaria. Fizemos campanha pautada na verdade. Se mostrar a vida pregressa de todo candidato e do grupo que o apoia é baixaria, aí vai de quem faz essa análise”, afirma gestor logo após a confirmação do tucano no segundo turno.

Em um dos programas eleitorais de Wilson no primeiro turno foi veiculado que os apoiadores por trás da campanha do peemedebista seriam o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), hoje preso, e o presidente do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra. “Se estamos mostrando quem está de cada lado, então a baixaria tem que ser levada como verdade”, rebate as acusações de que a campanha de Wilson é pautada pela baixaria.

Questionado sobre como será a tônica da campanha para este segundo turno, se Emanuel responderá possíveis ataques, o peemedebista resumiu dizendo que toda ação corresponde a uma reação. “Não temos medo de nada, sou um candidato ficha limpa. Não temos nenhum processo de improbidade administrativa. Não temos nenhuma denúncia de desvio de dinheiro público, não demos nenhum centavo de prejuízo aos cofres públicos”, rebate ao apontar problemas enfrentados pelo adversário na Justiça.