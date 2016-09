Emanuel rebate Serys e Julier recebe petistas; Wilson exibe secretários

Assessoria Serys fez comício e na TV, reafirma que se eleita, transformará pronto socorro em materno-infantil

No encerramento da segunda semana do programa eleitoral, nesta sexta (9), pela manhã, o candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) respondeu o que considerou “ataques” da adversária Serys Slhessarenko (PRB) acerca da sua aposentadoria aos 32 anos, na qual recebe R$ 25 mil provenientes do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP). A ex-senadora criticou esse fato no programa de ontem (8).

Serys cita pensão de peemedebista; Emanuel destaca rejeição de Wilson

Por meio de comunicado, o peemedebista explica que recebe de acordo com a lei, assim como outros ex-gestores. Lamentou o fato de candidatos partirem para ataques pessoais e baixarias, mas afirmou que irá continuar apenas a debater propostas. Além disso, foram veiculadas propostas para a educação, como a construção de 11 escolas infantis e novas creches.

O candidato Julier Sebastião (PDT), por sua vez, recebeu apoio de petistas, como o deputado federal Ságuas Moraes; o ex-deputado estadual Alexandre César; e o ex-vereador por Cuiabá Lúdio Cabral que, em 2012, disputou o pleito, sendo derrotado pelo atual prefeito Mauro Mendes (PSB). Além deles, o deputado Zeca Viana (PDT) também pediu voto para Julier. Ressaltaram o fato do ex-juiz federal ter combatido o crime organizado em Mato Grosso, com a prisão do ex-bicheiro Arcanjo. O quarteto compõe o Conselho Político da campanha do pedetista.

Já o deputado estadual, candidato Wilson Santos (PSDB), promete manter o “modelo” de gestão Mauro de governar. Por isso, foi veiculada uma reunião entre Wilson e secretariado socialista para colher informações dos trabalhos. Inúmeros secretários, inclusive, afirmaram estar com o tucano, entre eles, o de Mobilidade Urbana, Thiago França; Procuradoria do Município, Rogério Gallo; Planejamento, Guilherme Muller.

Em seu programa, a ex-senadora Serys voltou a afirmar que, caso seja eleita, transformará o atual pronto socorro em hospital materno-infantil. Disse que Cuiabá é a única Capital que não tem esse modelo de hospital porque o município nunca teve uma mulher no Palácio Alencastro.

Procurador Mauro (Psol) considerou que os adversários estão em “pânico” em razão, segundo ele, de seu crescimento nas ruas. Lamentou o fato dos adversários estarem o atacando. Mas ressaltou que o povo é o protagonista da escolha do novo prefeito. O candidato Renato Santtana (Rede) pediu à população que pense com carinho na hora de votar.