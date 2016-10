Emanuel recebe apoio de Igreja e promete preservar valores cristãos

Assessoria Emanuel Pinheiro discursa para 400 obreiros da Assembleia de Deus em ato neste sábado

Sob a liderança do pastor presidente da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Mato Grosso, Sebastião Rodrigues de Souza, mais de 400 obreiros da igreja reafirmaram apoio ao candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), para o segundo turno das eleições.

De acordo com o líder, a Igreja reúne na Capital mais de 40 mil membros, e todos reafirmaram apoio ao projeto de ter uma Cuaibá mais humana e com uma nova proposta para mudar a cidade, como já havia acontecido no primeiro turno.

No ato, o pastor Sebastião lembrou que uma das principais motivações para o apoio à candidatura de Emanuel Pinheiro é a análise pessoal dos dois candidatos como parlamentares. Além disso, ele citou também o alinhamento de intenções com o PSC que faz parte da coligação “15”.

Ao lado de Emanuel, além dos membros da Igreja, também estão os dois principais representantes da Assembleia de Deus no cenário político, o deputado federal e pastor Vitório Galli (PSC) e o deputado estadual e presbítero Sebastião Rezende (PSC).

Sebastião destacou que a igreja está ao lado de Emanuel e ainda ressaltou que lutou as mesmas batalhas do seu colega na Assembleia. Ele citou como exemplo a luta pela família e pelos servidores públicos. "Emanuel Pinheiro é um companheiro de primeira ordem e que, por isso, merece o apoio inflexível da liderança e de todos os irmãos assembleianos", afirmou.

Emanuel agradeceu os votos dos fiéis no primeiro turno, afirmando que fará todo esforço para governar a Capital, orientado pelos mais elevados princípios éticos e morais, além de lutar pela preservação dos valores cristãos. Ainda segundo o peemedebista, ele retornou neste segundo turno ao pastor Sebastião para, da mesma forma que aconteceu no primeiro turno, receber as bênçãos da igreja.O encontro aconteceu neste sábado (08). (Com Assessoria)