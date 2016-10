Emanuel se defende de acusação de propina; Wilson apresenta propostas

Reprodução Emanuel Pinheiro usou boa parte de seu programa para rebater denúncia feita por Wilson Santos

Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB), candidatos à Prefeitura de Cuiabá, deixaram a política da boa vizinha de lado e partiram para o “tudo ou nada” nos últimos dias de campanha. O peemedebista usou o programa eleitoral, exibido na manhã desta segunda (24), para se defender da acusação do tucano de que recebeu propina. Segundo ele, trata-se de uma denúncia "fantasiosa".

Ontem (23), no debate da TV Record, Wilson citou a existência de provas sobre o pagamento de R$ 4 milhões em propina envolvendo a empresa Caramuru Alimentos. Segundo ele, que prometeu apresentar provas hoje, a denúncia partiu do próprio irmão de Emanuel.

“Wilson criou um factóide na mídia, usando meu irmão e sua esposa (Marco Polo e Barbara Pinheiro), que eram amigos dele. Wilson já fez isso antes. Na campanha de Alexandre Cezar, em 2004, e nada foi comprovado. Em 2008, atacou Mauro Mendes e sua esposa de forma tão violenta”, disse o peemedebista.

Depois, completa: “Wilson é assim mesmo. Não tem limites. Ataca honra, calunia, difama. Ontem no debate da TV Record, repetiu sua velha receita. Atribuiu a mim, de forma fantasiosa, o recebimento de propina de uma empresa de alimentos”, disse.

O peemedebista afirma que não tem nenhuma relação com a empresa citada e que seus advogados já entraram com ação de danos morais contra Wilson. O tucano, por sua vez, disse que vai à Delegacia Fazendária (Defaz) para denunciar o esquema de corrupção que teria movimentado R$ 4 milhões em pagamentos de propina.

"Quem me trouxe a denúncia foi o seu irmão Marco Polo e a sua cunhada. E os orientei a procurar o Ministério Público", afirmou ontem no debate da Record. Hoje no programa eleitoral, Wilson não citou o caso. A peça tucana deu destaque para mulheres, apontando que o Centro de Referência de Atendimento a Mulher (Revive) será ampliado e aprimorado.

Wilson também disse vai reativar o Cuiabá Vest e o Banco do Povo Cuiabano, o Cuiabanco. O Cuiabanco fará empréstimos a microempreendedores que desejam expandir ou abrir um negócio. Ele também disse que vai criar o programa Prato cheio para famílias de baixa renda. Wilson ainda ressaltou o apoio recebido do governador Pedro Taques e que não foge de debates eleitorais.

Emanuel, além de se defender, também apresentou algumas propostas. Voltou a dizer que vai construir 11 CMEis e novas creches para atender as crianças. Além disso, o peemedebista quer ampliar, por meio do programa Hora Extendida, o horário de funcionamento das creches para até as 19h30. Entre suas propostas para Cuiabá, Emanuel deu destaque também para a reativação do projeto Bom de Bola, Bom de Escola.