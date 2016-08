Emanuel tenta “colar” com Mauro e Wilson ressalta avenida das Torres

Reprodução Candidato Wilson Santos ressalta uma das principais obras que inaugurou, a avenida das Torres

No quinto programa eleitoral televisivo veiculado, nesta segunda (29), o candidato à Prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), valorizou com fotos a parceria que tinha com o atual gestor, Mauro Mendes (PSB), e ressaltou quando foi convidado por uma universidade local para substituir o governador Pedro Taques (PSDB) em sala de aula.

O peemedebista usou o tempo para mostrar fotos com Mauro e se emocionar pelo convite feito à época em que Taques ainda era procurador para ficar em seu lugar na faculdade. “Quando o então procurador Pedro Taques estava se licenciando da carreira de Direito, fui convidado para substituir. Pois eles acreditavam que na época eu como ex-deputado, e ex-vereador poderia contribuir muito na formação dos acadêmicos de Direito”.

Ao explicar a relação com Mauro, Emanuel disse que participou ativamente na elaboração dos projetos para a atual gestão. “Juntos desenhamos os grandes avanços e projetos que a administração deveria propor para Cuiabá. Trabalhei mais efetivamente”, relembrou.

O candidato Wilson Santos (PSDB), por sua vez, ressaltou que realizou uma das maiores obras estruturais da gestão enquanto prefeito, a avenida das Torres, e aproveitou para frisar que tentará destravar a então obra do Rodoanel. “Como a prefeitura não tem mais poder sobre a obra, que está agora com o Estado, vou cobrar do Governo Pedro Taques a conclusão desta obra importantíssima na qual eu tive o privilégio de idealizar, planejar, licitar e de iniciar os primeiros trabalhos”.

O ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT) buscou mostrar os altos índices de violência que a Capital vem sofrendo, e que, por conta disso, vai criar uma secretaria de Segurança Pública em Cuiabá, mesmo a pasta sendo de competência do Estado. “Vamos criar a nossa secretaria de Segurança Pública municipal e instalar a guarda municipal, pois já enfrentamos o crime organizado com coragem, e vamos enfrentar a criminalidade de Cuiabá”.

Candidatos

Além de Wilson, Emanuel e Julier, o procurador Mauro de Lara (Psol), o historiador Renato Santtana (Rede Sustentabilidade) e a ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) também tiveram tempo na TV para apresentar as propostas de campanha.