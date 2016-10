Emanuel usa caos na saúde de 2009 e Wilson diz que não foge de debate

A 11 dias da votação do segundo turno em Cuiabá, a disputa começa a ficar mais acirrada. No horário eleitoral gratuito exibido nesta quarta (19), por exemplo, Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) apresentaram programas amenos, mas também não economizaram ataques.

Assessoria Emanuel diz que vai melhorar a saúde em Cuiabá com construção de hospitais

O peemedebista abriu a peça mostrando os problemas que Cuiabá enfrentou, em 2009, no pronto-socorro. Entrevistados lembravam o caos instaurado na época, quando Wilson era gestor da prefeitura. “Pacientes no corredor, teto caído”, entre outros problemas apresentados. Diante disso, Emanuel reforçou que irá concluir as obras do novo pronto-socorro municipal ainda em 2017.

Nesta linha, o locutor do programa ainda disparou: “Começa agora o programa do prefeito que não vai abandonar a prefeitura no meio do mandato”, mais uma vez fazendo referência ao candidato tucano, que deixou a prefeitura para disputar o governo, em 2010.

Emanuel também disse que vai transformar o atual pronto-socorro em um Hospital Materno Infantil, que será focado na saúde da mulher e da criança. “A prefeitura já tem na conta R$ 1,9 milhões para reforma da porta de entrada do atual do pronto-socorro. A licitação foi realizada pelo prefeito Mauro Mendes (PSB), que iniciará o serviço, logo após a eleição”, disse o candidato.

No final, o peemedebista mostrou os apoiadores, entre eles dois dos três senadores, Wellington Fagundes e Cidinho Santos (ambos do PR), e do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), além de pontuar que é do mesmo partido do presidente da República Michel Temer.

Já Wilson deixou para alfinetar o adversário no final do programa, quando disse que não foge de debates. O comentário se deu ao fato de que recentemente Emanuel cancelou a participação em alguns debates eleitorais.

Além disso, o tucano deu destaque para a avenida das Torres, entregue na segunda gestão do mesmo, que contempla 19 bairros da Capital e propôs construir a avenida Parque Gumitá. “A avenida Parque Gumitá terá áreas de lazer ao longo dela. Terá 6,5 km de extensão, margeando o Córrego do Gumitá”. Ele também disse que vai continuar com o programa “Novos Caminhos”, de Mauro Mendes.

No final da peça, Wilson afirmou que não esconde os aliados e que junto com governador Pedro Taques vai trabalhar para fazer o melhor para Cuiabá. Ele também mostrou imagens da visita do governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) e do senador Cristovam Buarque (PPS-DF), que também declararam apoio à candidatura do tucano.