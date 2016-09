Emanuel usa direito de resposta no tempo de Wilson e diz ser ficha limpa

Reprodução No espaço de Wilson, Emanuel garantiu que é ficha limpa e nunca frequentou as páginas policiais

Pela primeira vez nesta campanha, a Justiça Eleitoral concedeu um direito de resposta que foi exibido na noite desta terça (27). O candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) perdeu um minuto do horário gratuito da TV que foi utilizado pelo adversário Emanuel Pinheiro (PMDB).

No espaço destinado a Wilson, Emanuel garantiu que é ficha limpa e nunca frequentou as páginas policiais dos jornais. “Depois de ter assumido a liderança em todas as pesquisas, passei a ser atacado de forma inaceitável por meus adversários. Tentam me vincular a pessoas que não tem a mínima possibilidade de serem ouvidas nas decisões que vou tomar, se tiver a honra de ser eleito prefeito de Cuiabá”, destacou.

Emanuel ainda reafirmou que nos seus 28 anos de vida pública sempre foi independente. “O meu compromisso com Cuiabá é governar com os melhores em cada área. Disse e repito: ninguém coloca cabresto em mim. A verdade prevalecerá. Vou continuar fazendo uma campanha limpa, apresentando as novas idéias pra Cuiabá avançar”, ressaltou se referindo as acusações de que será controlado pelo grupo político do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso por envolvimento em supostos esquemas de corrupção.

Apesar de ter perdido tempo para Emanuel no direito de resposta, Wilson reforçou os ataques no programa de TV desta noite. O tucano exibiu peça na qual o adversário é desmascarado e por trás aparecem figuras como Silval, José Riva e Eder Moraes.

Já Emanuel também atacou Wilson mostrando reportagens de sites e jornais sobre a ação penal relacionada ao Rodoanel. O tucano é reu e teve os bens bloqueados por determinação judicial.

Julier Sebastião (PDT) usou imagens do debate da TV Record, realizado no domingo (25), para fazer criticas direcionadas ao Procurador Mauro (Psol) e a Emanuel. O candidato esquerdista foi acusado de aparecer a cada dois anos e se beneficiar de doação ilegal feita por beneficiário do Bolsa-Família. Além disso, lembrou que o peemedebista recebe aposentadoria especial desde os 32 anos.

O Procurador Mauro apareceu promentendo políticas públicas voltadas aos mais carentes enquanto Serys (PRB) disse que será a prefeita dos bairros, mulheres e jovens de Cuiabá. Renato Santtana (Rede) voltou a exibir a peça na qual mostra produção de medicamentos em Cuiabá utilizando energia solar.