Emanuel vence em todas as zonas eleitorais; Wilson fica em 2º lugar

O candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), primeiro colocado no primeiro turno, também foi o grande vencedor em todas as zonas eleitorais de Cuiabá. Não perdeu em nenhuma delas, impondo vantagem em todas as regiões de Cuiabá. Wilson, por sua vez, ficou em segundo lugar em quase todas as zonas eleitorais, perdendo para o Procurador Mauro apenas na 51ª.

UOL Quadro produzido pelo UOL para mostrar como estão os votos dos candidatos nas zonas eleitorais

O local congrega a região do CPA – uma das mais populosas de Cuiabá - além de Bela Vita, Jardim Vitória e região. Lá, o peemedebista obteve 24.837 votos (33,69%), enquanto procurador Mauro contou com o apoio de 20.406 eleitores (27,68%). Wilson, por sua vez, garantiu 18.724 votos (25,40%).

A 51ª Zona Eleitoral é a que Emanuel mais impôs diferença de voto, tendo 4.431 votos a mais que o procurador; em relação ao tucano, a frente de votos é de 6.113. Os dados estatísticos foram divulgados pelo portal Uol, em levantamento acerca dos resultados em todas as Capitais – saiba mais aqui.

Já a primeira Zona Eleitoral – Centro, Araés, Quilombo, Canjica, Alvorada e região – registrou o resultado mais apertado. Emanuel se sagrou vitorioso com apenas 1.593 votos a mais que Wilson. Ele teve 13.143 (35,81%), enquanto o tucano obteve o apoio de 11.550 (31,47%) – confira, abaixo, quadro com todos os dados.

Ao total, Emanuel obteve 98.051 votos (34,2%), Wilson 81.531 (28,4%) e Procurador Mauro 71.336 (24,9%). Com o resultado, o peemedebista e o tucano passaram para o segundo turno.

2º turno

Emanuel representa o grupo político derrotado nas eleições para o governo em 2014, cujo principal expoente era ex-governador Silval Barbosa (PMDB), hoje preso por envolvimento em supostos esquemas de corrupção.

Já Wilson já foi prefeito de Cuiabá e por isso acumula a maior rejeição entre os eleitores, além disso, tem apoio do governador Pedro Taques (PSDB) e da aliança de partidos que atualmente comanda o Executivo de Mato Grosso.

Será a quarta vez consecutiva que os cuiabanos escolherão o prefeito em segundo turno. A disputa foi decidida desta forma em 2012, 2008 e 2004.

A popularidade de ambos será testada novamente em 30 de outubro, quando os cuiabanos voltam às urnas para eleger o novo prefeito.