Emissoras de TV são proibidas de elogiar ou atacar Rosana e Dorner

Mário Okamura TV de Dorner fez ataque a Rosana

O juiz eleitoral Cleber Luis Zeferino de Paula proibiu a TV Cidade SBT e a TV Capital Record de emitirem opinião contrária ou favorável aos candidatos a prefeito em Sinop Roberto Dorner (PSD) e Rosana Martinelli (PR). As liminares foram deferidas em duas representações das coligações dos candidatos.

A primeira representação é de autoria da coligação Amor Por Sinop, encabeçada por Rosana. A defesa da candidata considerou que a TV Cidade, de propriedade de Dorner, reproduziu matérias com o objetivo de atacar a republicana. O juiz considerou que a emissora é uma concessão pública e não pode ser utilizada para beneficiar nenhuma candidatura.

“Sendo uma concessão pública, como corolário do princípio constitucional da igualdade, ela deve dar tratamento isonômico para todos os candidatos, seja de forma direta ou indireta. E por esta razão não pode difundir opiniões favoráveis ou contrárias à gestão pública municipal que se finda, posto que indiretamente estará favorecendo ou prejudicando um determinado candidato favorável ou contrário a gestão pública municipal que se finda”, ponderou o juiz.

Dorner diz que TV favorece Rosana

Após analisar os autos, o juiz afirma que a emissora de televisão TV Cidade infringiu várias vezes a legislação eleitoral. “E infringiu quando em diversas oportunidades difundiu opiniões contrárias a atual gestão pública municipal, da qual a candidata Rosana Martinelli faz parte como vice-prefeita”.

No mesmo sentido o magistrado deferiu parcialmente liminar da coligação Sinop Pode Mais, de Dorner contra a TV Capital (Record). Na ação, a coordenação jurídica do candidato elencou sete pontos em que a emissora teria beneficiado a candidata republicana, sendo que em três deles o juiz considerou foi descumprida a legislação eleitoral.

“Constato que o 4º fato, 5º fato e 7º fato descritos na representação difundiram, através de mensagens subliminares: a) opinião favorável à candidata Rosana Martinelli, quando, por exemplo, narraram várias obras e atividades da atual gestão municipal, da qual a candidata Rosana Martinelli é vice-prefeita, dentre as quais as obras no Aeroporto Municipal de Sinop e no Lixão do Município de Sinop; b) opinião desfavorável aos candidatos Roberto Dorner e Fernando Assunção, quando, por exemplo, permitiram que o Secretario Municipal de Governo chamasse alguns adversários da atual gestão municipal de Pinóquios”.

Nas duas representações o juiz determinou que as emissoras deixem divulgar, direta ou indiretamente, opinião contrária e veicular reportagens, favoráveis ou desfavoráveis dos dois candidatos a prefeito. No caso da TV Capital o magistrado também proibiu reportagens referentes a atos, programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura Municipal de Sinop. Em todos sob pena de multa de R$ 50 mil cada.