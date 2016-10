Empresa do pai de Fabíola e Bárbara também teria recebido R$ 200 mil

Assessoria Nota fiscal confirmaria pagamento de R$ 200 mil a empresa do pai de Bárbara e Fabíola, Atacir de Noronha, no mesmo dia, 5 de setembro, de pagamento feito a Fabíola

José Atacir de Noronha, pai de Fabíola Noronha Sampaio e de Bárbara Pinheiro de Noronha, também teria recebido R$ 200 mil da Caramuru Alimentos, segundo nova nota fiscal divulgada pela Coligação “Dante de Oliveira” e que, segundo a assessoria da coligação, será juntada às demais, entregues à Delegacia Fazendária de Mato Grosso.

Com a nova nota, somada às já divulgadas anteriomente pelos assessores do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB), com afirmação de que o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) estaria indiretamente ligado aos pagamentos, os pagamentos feitos a familiares do peemedebista pela Caramuru atingiriam um total de R$ 3,8 milhões.

Segundo a assessoria do tucano, Atacir de Noronha é proprietário da São José Materiais de Construções Ltda, empresa para a qual a Caramuru teria enviado o pagamento de R$ 200 mil em 5 de setembro de 2014, um dia após a Caramuru ter os incentivos fiscais aprovados durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa, preso há mais de um ano por denúncias de corrupção associadas à liberação de incentivos fiscais..

Segundo a nova denúncia, no mesmo dia 5 de setembro daquele ano, a Caramuru teria feito pagamento de R$ 150 mil à Auctus Consultoria, de Fabíola e a seu pai, José Atacir. No dia anterior, 4 de setembro de 2014, outra empresa da família, a “Pinheiro & Noronha”, do irmão de Emanuel, Marco Polo Pinheiro, Popó, e a esposa Bárbara Pinheiro, teria recebido outros R$ 150 mil da Caramuru.

As notas fiscais divulgadas pela equipe do tucano indicam a veracidade da denúncia feita por Wilson de que os pagamentos foram realizados para que a empresa obtivesse incentivos fiscais. Silval e vários ex-secretários de Estado já foram presos em razão do esquema investigado na “Operação Sodoma”.

Por ser deputado estadual e ter foro privilegiado, Emanuel só pode ser investigado pelo NACO. O coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária (NACO) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, confirmou que está investigando o “Caso Caramuru”.

Incentivos

A aprovação dos incentivos fiscais à Caramuru foi assinada pelo então secretário de Indústria e Comércio, Alan Fábio Prado Zanatta, que teria sido indicado pelo próprio Emanuel e pelo então deputado federal, hoje senador, Wellington Fagundes (PR).

Notas fiscais apresentadas pelo candidato a prefeito mostrariam que a Caramuru repassou ainda R$ 1,8 milhão ao escritório Figueiredo & Figueiredo Advogados Associados, sendo R$ 590 mil em 15 de dezembro de 2014 e R$ 1,3 milhão em 17 de abril de 2015. O escritório pertence a Themystocles Ney de Azevedo de Figueiredo e a Ludmila Beatriz Miranda de Figueiredo. Ludmila é filha de Elarmim Miranda, ex-suplente de senador de Carlos Bezerra e um dos quadros mais antigos do PMDB de Mato Grosso, partido de Emanuel.

Representação

Segundo assessoria de Wilson, nenhum parente de Emanuel teria procuração da Caramuru para representar a empresa junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico (CEDEM-MT), ou à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração (Sicme).

Em entrevista concedida na sexta (28), Fabíola não teria apresentado nenhum contrato ou procuração que comprovasse vínculo com a Caramuru, mas admitiu ter recebido R$ 2 milhões da empresa, em troca de assessrorá-la no recebimento dosr benefícios fiscais do governo. Marco Polo, Bárbara, Fabíola ou José Atacir teriam recebido 12 pagamentos da empresa (totalizando R$ 1,79 milhão), para conseguir a isenção de impostos estaduais durante a gestão de Silval Barbosa, em 2014. Os pagamentos eram feitos conforme o processo da Caramuru ia caminhando dentro do governo.

O representante da Caramuru junto ao CEDEM no ano de 2014, quando a empresa conseguiu os benefícios fiscais indevidos, seria o contador Erasto Pereira da Silva. O nome “Erasto” foi citado pela cunhada de Emanuel, Bárbara Noronha, durante conversa gravada no apartamento do candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB).

Segundo Bárbara leva a crer, Erasto era o único contato delas na Caramuru – e o serviço que os parentes de Emanuel prestaram à Caramuru não foi de consultoria, mas de lobby junto ao Governo do Estado. Erasto Pereira da Silva faleceu no dia 5 de dezembro de 2014, vítima de um AVC, na cidade de Itumbiara (GO).“Como a Fabíola, a Bárbara e o Marco Polo não tinham procuração da Caramuru, fica claro que eles fizeram tráfico de influência. Eles não estavam representando a Caramuru, eles estavam representado o deputado estadual Emanuel Pinheiro, que foi quem indicou o secretário Alan Zanatta”, disse Wilson Santos.

O tentou falar com a assessoria de Fabíola apresentada esta semana à imprensa. Mas as ligações para os celulares com final XXXX-XX04 e XXXXX-XX51 caíram na caixa de mensagens. (Com Assessoria)

Veja, abaixo, cópia da nota fiscal divulgada por Wilson: