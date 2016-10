Equipe do deputado Max é agredida pelo ex-prefeito Valdizete enquanto filma

Reprodução Em vídeo que circula nas redes sociais, Valdizete chegou a desferir tapa em quem realizava a gravação O ex-prefeito de Jaciara Valdizete Nogueira (PSD) e o candidato a prefeito do município Abduljabar Galvin Mohammad (PSDB) se envolveram em uma briga com o chefe de gabinete do deputado estadual Max Russi (PSB), Marcelo Ivan Clein, na tarde deste sábado (1º de outubro).

O grupo foi denunciado por suposta propaganda irregular, pois estava realizando um comício em prol de Abduljabar. No momento em que o chefe do cartório eleitoral do município chegou ao local para verificar a denúncia, o grupo de Valdizete se irritou com o grupo de Marcelo, porque eles estavam filmando a autuação.

De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, Valdizete chegou a desferir um tapa contra quem realizava a gravação. O fato causou um tumulto e levou vários presentes às vias de fato. Segundo a assessoria de Max, quem fazia a filmagem era Marcelo. Ele teria levado um tapa na nuca e, em seguida, teria sido atingido novamente pelas costas, desta vez por Bruno Daleffe.

Por outro lado, um boletim registrado por Valdizete e Adbo informa que no momento em que pararam para atender o chefe do cartório, o candidato teria sofrido uma agressão física por parte de um "capanga" que estaria em uma caminhonete, junto com Max. Neste boletim consta ainda que o próprio deputado teria desferido socos na boca de Abdo.

Ao #rdnews, Max Russi garantiu que estava em uma reunião em outro local no momento da confusão. "Eles tentam colocar meu nome, mas eu estava em outra reunião. Aí o pessoal ligou, fomos para a delegacia dar queixa. O pessoal estava filmando e eles não queriam que filmasse, aí deu as pancadas, aí deu a briga, a PM veio e separou. Foi tipo de briga de campo de futebol", relata.

A versão de Max é que Valdizete e Abdo estavam na rua com carro de som fazendo comício e quando representantes da Justiça Eleitoral chegaram e estavam prestes a prendê-los, "eles avançaram e deram um soco no chefe de gabinete", comentou.

Conforme consta na certidão do chefe do cartório da 14ª Zona Eleitoral, Felipe Malheiros Alvim, ele procedeu a suspensão da carreata da Coligação Coragem Para Mudar, que estava falando em microfone e com som. "Configurando propaganda eleitoral irregular em forma de Comício, o que é vedado após o prazo legal que se encerrou no dia 29".