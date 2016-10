Ex-prefeito é eleito com 12 votos de vantagem em Pontal do Araguaia

Francis Amorim De Barra do Garças

O ex-prefeito Gerson Rosa de Moraes (PSDB) foi eleito neste domingo (2) em Pontal do Araguaia, com apenas 12 votos de frente sobre a segunda candidata, a prefeita que buscava a reeleição, Divina Oda (PSDB). A eleição foi voto a voto e somente com 100% das urnas apuradas foi possível saber o vencedor.

Gerson já comandou o Executivo municipal por dois mandatos, entre 2004 a 2012, e era tido como favorito, contudo, perdeu força na reta final das eleições e por pouco não perdeu para a prefeita, que investiu pesado em obras durante a campanha eleitoral para reverter o quadro desfavorável.

"Isso é fruto de um trabalho que realizamos em oito anos. Como diz o ex-senador Mão Santa, a arrogância separa as pessoas e a humildade os unem. É assim que pautamos a nossa trajetória política, sempre com humildade, tratando bem as pessoas não só quando fomos prefeitos, mas também sem o mandato", disse. Gerson teve 1.736 votos contra 1.724 da segunda colocada. Conforme o TSE, 73 eleitores votaram em branco e 132 anularam o voto.