Ex-prefeito tem registro impugnado devido condenação por improbidade

Reprodução Moacir foi condenado por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça em 2015

O candidato a prefeito de Vera pela coligação “Unidos por Vera” (PT, PTB, DEM, PRP, PSB, Solidariedade e PSC), ex-prefeito Moacir Giacomelli (PSB), teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral em razão da condenação por improbidade administrativa, pelo Tribunal de Justiça, em 2015.

Conforme a decisão do juiz Anderson Candiotto, que acolhe o pedido da coligação adversária Harmonia e Progresso, encabeçada pelo candidato Benicio, a condenação se deve ao fato do ex-prefeito ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa. “Conforme se infere dos autos, o impugnado fora condenado pelo TJ por improbidade administrativa, dano ao erário e enriquecimento ilícito, portanto enseja na inelegibilidade do impugnado”, consta no despacho proferido na última segunda.

Na defesa, a coligação contesta o pedido de impugnação da chapa adversária, uma vez que não há documentos que comprovem que há indicação da representante da ação, Durci Maria dos Santos Moro, como representante da coligação. O defesa do candidato alega ainda que “o impugnado não fora condenado à suspensão dos direitos políticos, podendo concorrer ao mandato eletivo”.

Além do ex-prefeito, estão na disputa pela Prefeitura de Vera, o candidato da coligação “Vera: Harmonia e Progresso” (PSDB, PR, PPS, PSD, PMDB, PP e Pros) e Benício Boeing (PSDB).