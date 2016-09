Ex-prefeitoTonho tem candidatura impugnada por condenação no TCU

Reprodução Tonho do Menino Velho teve a candidatura impugnada por decisão judicial preferida na sexta

O candidato a prefeito de Poxoréu, ex-prefeito Antônio Rodrigues da Silva, o Tonho do Menino Velho (PMDB), teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral. Conforme a decisão da juíza Glenda Moreira Borges, que acolheu o parecer do Ministério Público Eleitoral, o peemedebista está enquadrado na Lei da Ficha Limpa. O despacho ocorreu na ontem (9).

Conforme a juíza, Tonho teve suas contas relativas ao convênio nº 3.368/2001 julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. À época, constatou-se superfaturamento na aquisição/transformação de unidades móveis de saúde, falhas na formalização do processo licitatório, ausência de pesquisa de preços de mercado das aquisições realizadas, “cuja situação ficou nacionalmente conhecida pela operação de investigação levada a cabo pela Polícia Federal denominada Sanguessuga”, consta no despacho.

A magistrada lembra ainda que fica evidente que foram cometidas irregularidades insanáveis, que constituem ato doloso de improbidade, tanto que foram aplicadas, pelo TCU, as devidas sanções. Tonho, à época foi condenado pagamento de R$ 37,4 mil e multa R$ 25 mil.

Na defesa, o ex-prefeito afirma que não incorreu em dolo no caso submetido à apreciação do TCU, o que afasta a inelegibilidade, bem como de que o julgamento das contas pelo Tribunal de Contas não pode gerar inelegibilidade, ante o entendimento do RE nº 848.826. Com relação à condenação de improbidade administrativa diz que a sua conduta não importou em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, além de ter sida extinta a punibilidade, por isso não incide na causa de inelegibilidade.

Entretanto, a juíza sustenta que a aplicação do STF, para afastar a inelegibilidade em decorrência de julgamento do Tribunal de Contas da União, não detém efeito vinculante e erga omnes (vale para todos). “Nesse contexto, ressai cristalino que o ato perpetrado pelo indicado pela coligação, Antônio Rodrigues da Silva, incorreu em ato doloso de improbidade administrativa e que ocasionou lesão ao erário e enriquecimento ilícito aos envolvidos”, consta no despacho.

Candidato

Com impugnação do registro de candidatura do ex-prefeito, disputam pelo cargo, a prefeita Jane Rocha (PSD), Euripedes da Radar (PSB) e Nelson Paim (PDT).