Fábio Junqueira ganha 2º mandato com 39% do total dos votos válidos

Reprodução Fábio vai ao 2º mandato recebendo 18 mil votos para comandar a cidade, de 64 mill eleitores

Mesmo sob forte pressão e desgaste político, Fábio Junqueira (PMDB) é reeleito prefeito de Tangará da Serra com 39,2% dos votos apurados. De acordo com a totalização dos votos, Fábio recebeu 18.063 votos para comandar a cidade, de 64.028 eleitores. Fábio conseguiu chegar ao segundo mandato por conta da divisão de diversos grupos partidários no município.

O principal adversário do peemedebista Reck Junior (PSD) registrou a segunda colocação com 31,6%. Ele recebeu 14.590 votos. Reck que recebia apoio do deputado estadual Wagner Ramos (PSD) e do vice-governador do Estado, Carlos Fávaro, do mesmo partido, disputou também a diretoria da Aprosoja contra Endrigo Dalcin, que foi eleito com mais de 60% dos votos para ocupar o cargo da Associação de Produtores. Com isso, essa é segunda derrota de Reck.

Vander Masson (PSDB), empurrado pelo pai, deputado estadual Saturnino Masson (PSDB), que também recebia apoio do governado Pedro Taques figura na terceira colocação com 27, 0%, ouseja, 12.446 votos.

Amargando o quarto lugar com uma porcentagem pífia, aparece Sílvio José Sommavilla (PDT) com 2,3% dos votos apurados, equivalente a 1.039 votos.