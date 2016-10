Fávaro aponta crescimento da sigla mesmo com as derrotas em polos

Gilberto Leite Carlos Fávaro, entre Luiz Binotti e Toninho de Souza, destaca o crescimento do PSD no Estado

Presidente estadual do PSD, o vice-governador Carlos Fávaro acredita que mesmo que a legenda tenha perdido em Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop, importantes polos no Estado, registrou crescimento político nas eleições municipais deste ano. A sigla conseguiu eleger 23 prefeitos, 16 vices e 182 vereadores no último domingo (02). O número pode chegar a 24 porque a eleição em Mirassol D Oeste está sub júdice.

Além disso, o PSD elegeu os vereadores mais votados em Cuiabá e Várzea Grande. São eles Toninho de Souza e Jânio Calistro, respectivamente.

“A derrota é fato, mas entendo que estamos muito fortes, inclusive nos polos”, disse Fávaro em entrevista coletiva que apresentou o balanço da participação do PSD nas eleições 2016, na manhã desta terça (4).

Em Tangará da Serra, Reck Junior (PSD) ficou no segundo lugar. Rogério Salles (PSDB), em Rondonópolis, que teve como vice Marildes (PSD), amargou a terceira colocação. Já em Sinop, Roberto Dorner (PSD) ficou como segundo colocado.

“Não vejo assim. Na realidade, agora, começou o momento de nós buscarmos novas lideranças. O partido não tinha 39 lideranças, foi construindo as lideranças. 20 disputaram a reeleição, 10 ganharam. É preciso fazer o rearranjo do partido. Considero um grande momento”, completou Fávaro.

No total, o PSD reelegeu 10 prefeitos Entre os novos nomes, o grande destaque é a Prefeitura de Lucas do Rio Verde com o empresário Luiz Binotti. O social-democrata venceu o atual prefeito Otaviano Pivetta (PSB) com uma diferença de menos de 300 votos.

Segundo Binotti, o desejo de mudança da população de Lucas do Rio Verde foi percebido durante a campanha eleitoral. Afirmou ainda que pretende fazer a mudança com segurança, fazendo uma administração mais humana e que valorize as pessoas.

“Queremos continuar fazendo tudo que Lucas está fazendo bem feito, melhorando e colocar nossa marca em coisas que precisam ser mudadas. Vamos fazer o diagnóstico social da cidade, lutar para trazer a universidade pública e dar atenção para população migrante”, concluiu Binotti.

Nas eleições de 2012 o PSD havia conseguido 39 prefeituras. A sigla dessas eleições municipais com 15% de representatividade do eleitorado do Estado.

Retaliações

O vice-governador também negou que os partidos que elegeram prefeitos de oposição ao Governo do Estado sofrerão retaliações. Fávaro assegura que o que interessa é o cidadão. “Não tenho dúvida que não haverá nenhum tipo de represália. O que interessa para nós é o cidadão. Agora, é óbvio e fato que, quando você tem um relacionamento mais próximo, de mais confiança, as coisas fluem melhor”, pontuou.

