Fávaro leva parlamentares do PSD para reforçar campanha no interior

Assessoria Fávaro tirou 15 dias de férias para participar da campanha dos candidatos do PSD e aliados no Estado

Sete cidades recebem a visita, nesta semana, do presidente estadual do PSD, vice-governador Carlos Fávaro, do senador José Medeiros, do deputado federal José Augusto Curvo, o Tampinha, e dos deputados estaduais da legenda. O objetivo é reforçar as campanhas dos candidatos a prefeito do Partido e siglas aliadas.

Nesta segunda (19), Fávaro visitou Nova Olímpia, onde participou de uma caminhada com o candidato a prefeito Zé Elpídio (PSD). À tarde, a mobilização denominada Caravana 55 esteve em Denise para ato político em prol à reeleição de Pedro Tercy (PSD) à prefeitura e participou de comício em Nova Marilândia pela reeleição do prefeito Werner Santos (PSD. Em seguida as lideranças do PSD foram para Arenápolis. No município, participam de um comício do prefeito José Mauro (PSD), que é candidato à reeleição. Em seguida a comitiva foi para Nortelândia participar de um ato da campanha do candidato professor Jossimar, o Zema (PSD), que também é apoiado pelo atual prefeito da cidade, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) Neurilan Fraga (PSD).

Fávaro, que tirou 15 dias de férias para participar da campanha dos candidatos do PSD e aliados, ressalta que vai trabalhar para consolidar a força política da sigla elegendo o maior número de prefeitos, vices e vereadores. “Estamos visitando os municípios e andando nas ruas pedindo voto e apresentando as nossas propostas. O PSD é um partido renovado, focado na luta pelo desenvolvimento econômico e social dos municípios. Não é relevante a quantidade de eleitos, mas sim a qualidade das pessoas, que devem ser comprometidas com a população e em sintonia com o governo do Estado”.

O PSD conta, em Mato Grosso, com 88 candidaturas, sendo 57 candidatos a prefeito com 20 à reeleição e 37 novos e 31 a vice-prefeito, além de 700 postulantes às câmaras municipais.

Nesta terça (20), Fávaro, Medeiros e o deputado estadual Wagner Ramos tem agenda em Tangará da Serra. Na agenda, caminhada pela Avenida Brasil em apoio ao candidato a prefeito Reck Júnior (PSD), além de uma carreta pelas principais avenidas. Já à noite, a Caravana 55 segue para Várzea Grande onde participa de um ato a campanha da candidata à reeleição Lucimar Campos (DEM).

Fávaro, Medeiros e o deputado estadual Gilmar Fabris estarão presentes na reunião política que será realizada na residência do vereador Maninho de Barros (PSD). Em Várzea Grande, o PSD está apoiando a reeleição da prefeita Lucimar.

Na quarta, a caravana política participa da campanha dos candidatos do partido nas regiões Sul e do Araguaia.

No último final de semana, Fávaro e os parlamentares do PSD percorreram 12 municípios das regiões Sul, Médio Norte, Sudoeste, Araguaia, Norte e Baixada Cuiabana. (Com Assessoria)