Fávaro nega desespero e indaga se peemedebista tem bola de cristal

Assessoria Fávaro diz que não fala em números, mas tem certeza que a base aliada sairá fortalecida da eleição

O vice-governador Carlos Fávaro (PSD), que tem percorrido o Estado fazendo campanha para os candidatos do PSD e dos partidos da base aliada do governador Pedro Taques (PSDB), rebateu as declarações da deputada estadual Janaína Riva. No início da semana, a peemedebista declarou que “bateu o desespero” no Palácio Paiaguás porque os governistas serão derrotados nas principais cidades pólo.

“Talvez Janaína tenha bola de Cristal e esteja prevendo o resultado das eleições. Eu quero ver o resultado após 2 de outubro. A campanha está muito boa e em muitos municípios nossos candidatos têm chances reais de vitória. Não há desespero”, declarou Fávaro na manhã desta quarta (21).

Segundo Janaína, Taques atua como “cabo eleitoral da oposição. Para a deputada, os desgastes acumulados pelo Governo do Estado no episódio da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores e o escândalo de corrupção na Secretaria Estadual de Educação (Seduc) favorecem os candidatos a prefeito do PMDB e da oposição.

Sobre os candidatos da base governista com chances de vitória, Fávaro cita Rogério Salles (PSDB) em Rondonópolis, Roberto Dorner (PSD) em Sinop e Reck Júnior (PSD) em Tangará da Serra.

Fávaro também lembra de Romes Amurim (PSD) em Pontes e Lacerda, Noburo (PSD) em Colíder e acredita na reeleição de Maurão (PSD) em Água Boa. “Não falo em números, mas tenho certeza que a base aliada sairá muito fortalecida das eleições de 02 de outubro”, concluiu.