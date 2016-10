Forte esquema de segurança coíbe compra de voto; cadeião será no TRE

Gilberto Leite/Rdnews Na 5ª, federais acompanharam o TRE em 3 mandados de busca e apreensão no comitê de Emanuel

Neste domingo (30), os eleitores cuiabanos devem retornar às urnas para a votação do segundo turno das eleições municipais. E um forte aparato de segurança foi montado para dar suporte durante todo o pleito. Policiais militares, civis e federais atuarão em conjunto para reforçar a segurança.

Os agentes federais, no entanto, começaram a trabalhar desde ontem (28), devido a uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para evitar a compra de votos. Na última quinta (27), policiais federais acompanharam o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em três mandados de busca e apreensão contra o comitê do candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Já a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT) prepara uma equipe de 450 policiais e 60 viaturas que irão compor o plano de segurança para o dia da votação.

Os 161 locais de votação, terão a presença de militares. Nas Zonas eleitorais com até 4 mil eleitores, dois PMs ficarão no local de maneira fixa. Já os locais que tenha eleitores acima dos 4 mil, três policiais farão a segurança do local.

O local de apuração das eleições (Centro de Eventos Pantanal) e que historicamente concentra um maior número de partidários e cabos eleitorais dos candidatos, terá a presença de 20 policiais, 16 cadetes (alunos do Curso de Formação de Oficiais), além de equipe do Regimento de Cavalaria.

O coronel Jorge Luiz de Magalhães, comandante do 1º CR, explica que todos aqueles que a Polícia Militar detiver por suspeita ou em flagrante por crime eleitoral, como boca de urna, por exemplo, serão conduzidos para a sede do TRE-MT, local onde os policiais condutores farão o Boletim de Ocorrência (BO). Nos casos que ficarem constatada a situação de flagrante, os acusados serão entregues à Polícia Federal.

Policiais militares e federais também realizarão rondas em todos os bairros e centro de Cuiabá.

Conforme TRE, o Gabinete de Gestão Integrada das Eleições (GGI) vai monitorar qualquer tipo de ocorrência que venha a interferir no processo eleitoral (votação, apuração e totalização de resultados).

Dados da Polícia Federal apontam que 26 pessoas foram conduzidas até as unidades da PF, no primeiro turno para prestar esclarecimentos por estarem cometendo alguma conduta suspeita de caracterizar crime eleitoral. A PF atuará no segundo turno das eleições, em plantão na sede do Tribunal Regional Eleitoral no pleito.

Cadeião

De acordo com o juiz eleitoral Lídio Modesto, o cadeião funcionará na própria sede do TRE, na Casa da Democracia sob segurança da Polícia Federal. “O local de recebimento dos possíveis infratores no dia da eleição será a Casa da Democracia e a segurança será feita Polícia Federal, qualquer irregularidade, qualquer crime praticado, a pessoa será autuada em flagrante e será levada para lá”, disse o juiz.

As pessoas que forem conduzidas para o cadeião, terão o Boletim de Ocorrência (BO) confeccionados no local. No primeiro turno, sete pessoas foram detidas e conduzidas ao Cadeião, todas por boca urna.

Primeiro Turno

De acordo com TRE, o 1º turno contou com cerca de 1.917 policiais militares, 1.287 policiais civis, 130 policiais federais, 260 bombeiros militares, 260 militares do Exército brasileiro, 91 agentes de trânsito de Cuiabá, 10 policiais rodoviários federais e 24 guardas municipais de Várzea Grande. No 2º turno, farão a segurança das eleições as polícias Militar e Federal.

Já a Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, divulgou que 223 pessoas foram presas ou conduzidas à delegacia, por prática de crimes eleitorais, entre os dias 15 de agosto e 2 de outubro de 2016.

Deste total, 56 eram candidatos (13 candidatos ao cargo de prefeito, 1 de vice-prefeito e 42 disputaram uma vaga para vereador). Cinco destes candidatos já se encontram no exercício do cargo de prefeito e foram reeleitos e 14, referem-se aos candidatos a prefeito eleitos em 2 de outubro, que passarão a possuir foro por prerrogativa de função a partir da expedição do diploma.

Mais de 90% destas ocorrências foram registradas no dia da votação do primeiro turno das eleições. Dentre as causas mais presentes, estão propaganda de boca de urna, compra de votos, transporte irregular de eleitores, desobediência, violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

Lei Seca

Nas eleições deste ano não foi decretada a Lei Seca (que proíbe a venda, comercialização e distribuição de bebidas alcoólicas durante o horário de votação) em Cuiabá e na maioria das cidades mato-grossenses.

Apenas os municípios de Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguainha, Curvelândia, Feliz Natal, Glória D'Oeste, Ipiranga do Norte, Mirassol D'Oeste, Nova Ubiratã, Ponte Branca, Porto Esperidião e Sorriso, tiveram Lei Seca no Estado.

Como denunciar

Os eleitores que se depararem com irregularidades e/ou prática de crimes eleitorais na véspera ou no dia do pleito poderão acionar a Ouvidoria Eleitoral pelo telefone 0800-647-8191 ou 148 (para Cuiabá), e a Polícia Militar pelo 190. Neste sábado, a Ouvidoria trabalhará em período integral, com força-tarefa especial para ampliar a capacidade de atendimento às ocorrências. (Com Assessoria)