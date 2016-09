Getúlio e mais 202 indeferidos vão ter nome na urna e receber voto

Mesmo com o registro de candidatura indeferido, o ex-prefeito de Primavera do Leste Getúlio Viana (PSB) e outros 202 candidatos devem seguir na disputa eleitoral em Mato Grosso. Isso será possível porque a defesa dos candidatos deve ingressar com recurso contra as decisões da Justiça Eleitoral, concorrendo, assim, sub judice.

Candidatos sub judice podem

participar do horário eleitoral

e obter votos no dia da eleição

Ocorre que o lacre das urnas eletrônicas já começou e vai até o dia 27. Assim, todos os candidatos que estiverem com o requerimento de registro de candidatura "indeferido com recurso" ou "deferido com recurso" têm seus nomes inseridos nos equipamentos e concorrerão sub judice. Esses candidatos poderão realizar todos os atos de campanha eleitoral, inclusive participar do horário eleitoral gratuito e obter votos no dia da eleição.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, quando um candidato concorre ao cargo eletivo sub judice significa que seu registro de candidatura aguarda uma decisão final no recurso. Como não é possível saber se a sentença será ou não favorável ao recorrente, a lei permite que ele participe efetivamente do processo eleitoral, para evitar "prejuízos irreparáveis", tanto ao candidato quanto à sociedade.

"Enquanto não houver uma sentença transitada em julgado quanto ao requerimento de candidatura do candidato, não podemos impedi-lo de participar do processo democrático", explicou a presidente do TRE, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Além de Getúlio, que, por enquanto é o único candidato a prefeito de cidade polo indeferido, outros nomes conhecidos e que estão com candidatura indeferida são a prefeita de Poconé Meire Adalto (PSDB) e o vereador por Várzea Grande João Madureira.

Caso Getúlio Viana

No caso de Getúlio, a defesa, patrocinada pelo advogado Rodrigo Cyrineu, acredita que até a próxima quinta (22) o recurso tenha sido apreciado. “Nós vamos usar um dispositivo chamado remessa ao portador, nós mesmos vamos pegar o processo e trazê-lo ao TRE em Cuiabá”, explica, em entrevista ao .

A tese da defesa é que Getúlio não está inelegível. “Não existe nota de corrupção nesse processo”, analisa o advogado. O socialista foi impugnado por ato de improbidade administrativa, como realização de despesas ilegítimas, aquisição de bens e serviços sem o prévio procedimento licitatório e contratação/manutenção de servidores sem concurso público.

Destino de votos aos sub judice

Os votos obtidos pelos candidatos sub judice são registrados, porém, ficam “congelados”, sendo apenas contabilizados e validados, após o trânsito em julgado da decisão que deferir sua candidatura, ou seja, quando não couber mais recursos. No Estado, há 203 candidatos sub judice.

O status “deferido com recurso” é atribuído ao candidato que teve o requerimento do registro de candidatura deferido pelo juiz eleitoral, mas uma coligação ou partido adversário e até mesmo o Ministério Público Eleitoral não concordou com a sentença do juiz de primeira instância e recorreu ao TRE, buscando uma posição de indeferimento. Ao todo, 91 candidatos se encontram nessa situação.

Getúlio tem candidatura indeferida por improbidade; defesa recorrerá