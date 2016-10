Governador afirma que não defende discurso do alinhamento na eleição

Gilberto Leite/Rdnews Governador Taques em coletiva nesta quarta (26), após a entrega das ambulância aos municípios

O governador Pedro Taques (PSDB) afirma que nunca defendeu o alinhamento político do governo com o candidato tucano Wilson Santos na eleição deste ano, caso Wilson seja eleito. “Se você encontrar um programa meu gravado, que eu defenda o alinhamento em 2016, traga para eu dar uma olhada. Eu não me lembro de ter falado”, diz Taques em coletiva nesta quarta (26), após a entrega das ambulância aos municípios.

A discussão veio à tona em razão de o candidato apoiado pelo chefe do Executivo estadual defender o alinhamento perante a população nos debates e programas eleitorais. Wilson costuma lembrar que foi responsável por grandes realizações apesar de administrar a Capital sem apoio do então governador Blairo Maggi (PP) e que poderá fazer ainda mais em parceria com Taques.

O discurso do alinhamento, defendido por Wilson, contraria mensagem postada pelo próprio Taques em 24 de outubro de 2012. Por meio das mídias sociais, o então senador pelo PDT afirmou que alinhamento é coisa de político atrasado e voto de cabresto. Taques declarou ainda que é, no mínino, improbidade administrativa um governador dizer que vai favorecer determinada prefeitura em razão do partido do prefeito.

Em 2012, Taques apoiava Mauro Mendes (PSB) para a Prefeitura de Cuiabá. À época, o adversário Lúdio Cabral (PT) defendia a tese do alinhamento político afirmando que sua gestão teria apoio do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e da presidente da República cassada Dilma Rousseff (PT) para conclusão do VLT e das obras da Copa que estavam gerando expectativa na população.

O governador explica ainda que tem defendido que a sua gestão está ajudando Cuiabá mais que o ex-governador Silval Barbosa, como na construção do novo Pronto-Socorro. Questionado de como seria a tratativa caso o candidato adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) vença, Taques preferiu esquivar-se. “Não vou cantar antes da vitória e nem enterrar antes da morte”, justifica.

O secretário estadual da Casa Civil, Paulo Taques, que está licenciado para dedicar-se à campanha de Wilson, pontua que o alinhamento que o tucano se refere é em razão de ideias e do trato com a coisa pública. “Alinhamento de propósito, comportamento ético”, sustenta.

Paulo reforça ainda que não confia no grupo que está por trás de Emanuel, referindo-se ao ex-governador Silval. “Tenho direito de não confiar em quem eu quiser. Se não rasgaram a constituição e se não estamos morando em Cuba ou Venezuela eu ainda tenho esse direito. Não confio no grupo que está do lado de lá para tomar conta da cidade onde nasci, cresci, moro e vou morrer”, dispara.