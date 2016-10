Assessoria Derrota mais expressiva foi em Barra do Garças onde Saggin teve 19,9% dos votos; Beto alcança 72%

Os candidatos a prefeito apoiados pelo governador Pedro Taques (PSDB) sofreram derrotas expressivas em diversas cidades-polo. Entretanto, o tucano conseguiu contornar o desgaste causado pelo embate com os servidores públicos devido ao não pagamento da integralidade da Revisão Geral Anual (RGA) e obteve vitórias em municípios importantes.

A derrota mais expressiva foi em Barra do Garças, onde o prefeito Beto Farias (PMDB) obteve 72,3% contra 19,9% do candidato Sandro Saggin (DEM), apoiado por Taques e pelo vice Carlos Fávaro (PSD). Inclusive, o tucano participou de comício na cidade faltando menos de uma semana para o pleito.

Sinop

O candidato de Taques e Fávaro também foi derrotado em Sinop. Roberto Dorner (PSD) conseguiu 34% dos votos, sendo superado pela atual vice-prefeita Rosana Martinelli (PR), que obteve 39,6%.

Em Rondonópolis, Taques e Fávaro apoiaram Rogério Salles (PSDB) que acabou na terceira colocação com 27,5%. O atual prefeito Percival Muniz (PPS) tentou a reeleição, fez 34,8% e acabou superado pelo vencedor Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), que conquistou a preferência de 36,2% dos eleitores.

O candidato de Taques também acabou derrotado em Tangará da Serra. Vander Masson (PSDB) ficou em terceiro lugar, com 27%. O candidato Reck Júnior, apoiado por Fávaro, obteve 31,6% e foi o segundo colocado. O prefeito Fábio Junqueira (PMDB) foi reeleito com 39,2% dos votos.

Já em Lucas do Rio Verde, onde Taques e Fávaro também estavam em palanques separados, o vice levou a melhor. Luiz Binotti (PSD) aparece no site da Justiça Eleitoral com 100% dos votos porque o atual prefeito Otaviano Pivetta (PSB), que disputou a reeleição foi indeferido. Entretanto, o social-democrata teve 14.408 votos contra 14.106 votos do socialista.

As vitórias mais expressivas dos candidatos apoiados por Taques aconteceram em Várzea Grande, Cáceres e Sorriso. Na chamada Cidade Industrial, a prefeita Lucimar Campos (DEM) garantiu a reeleição com 76,2% dos votos contra 16,5% do segundo colocado Pery Taborelli (PSC).

Em Cáceres, o prefeito Francis Maris (PSDB) se reelegeu com 62,9% dos votos contra 37,1% do segundo colocado Adriano Silva (PSB). Ari Lafin (PSDB), com 54,1% da preferência do eleitorado, derrotou o prefeito de Sorriso Dilceu Rossato (PSB), que obteve 45,2%.

Taques ainda tem a possibilidade de ajudar seu candidato a vencer em Cuiabá. Wilson Santos (PSDB) obteve 28,4% da votação e enfrenta Emanuel Pinheiro (PMDB), que fez 34,2%, no segundo turno.