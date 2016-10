Horário eleitoral gratuito começa com alfinetadas de Wilson e Emanuel

Assessoria Para Emanuel, chegou hora de comparar candidatos e ver quem teve 2 oportunidades e decepcionou

Começou nesta segunda (10), a propaganda eleitoral gratuita na TV e no Rádio para o segundo turno das eleições municipais. A votação ocorre no dia 30 de outubro. Como era esperado, os candidatos Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) trocaram alfinetadas. Enquanto Wilson lembrava que o ex-governador Silval Barbosa é do mesmo partido que o adversário, Emanuel apontava que o tucano decepcionou os cuiabanos. Ambos firmaram acordo para reduzir o tempo do horário eleitoral gratuito para cinco minutos cada.

Emanuel, começou o programa agradecendo os votos da população e aproveitou pra “provocar” o oponente. “Chegou a hora de comparar os candidatos. De quem representa o passado. De quem teve duas oportunidades e decepcionou”, disse o peemedebista no programa eleitoral exibido na manhã desta segunda.

O candidato do PMDB também ressaltou que não se esconde atrás de lideranças partidárias para pedir voto e disse que representa o novo na política. “Eu não me escondo atrás de outros pra pedir seu voto. Ninguém coloca cabresto em mim. Você que votou no Procurador Mauro (Psol), Julier (PDT), Serys (PRB) e Renato (Rede), é porque quer algo diferente pra Cuiabá. E é isso que a gente representa”, disse.

Contrapondo Emanuel, Wilson Santos voltou a ligar a candidatura do adversário ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso por corrupção no Centro de Custódia da Capital. “Silval desviou dinheiro de programas sociais, dos nossos idosos e crianças”, disse o locutor da peça do tucano. Wilson voltou a falar sobre a reativação do cursinho preparatório “Cuiabá Vest” e que só vai nomear secretários ficha limpa.

Primeiro turno

A campanha eleitoral no primeiro turno foi marcada por troca de farpas e críticas ferrenhas. Emanuel e Wilson protagonizaram boa parte das "brigas na TV". A tendência é de que a tônica não seja diferente neste segundo turno.