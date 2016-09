Ibope traz Procurador Mauro com 30%, Emanuel 27% e Wilson 20%

Mário Okamura Tiveram variação positiva no levantamento do Ibope Procurador Mauro, Emanuel, Wilson e Julier

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta (16) aponta que na corrida para a Prefeitura de Cuiabá, o Procurador Mauro (PSOL) tem 30% das intenções de voto. Em 2º, Emanuel (PMDB) registra 27%, seguido de Wilson (PSDB) com 20%, Julier (PDT) 7%, Serys (PRB) tem 2% e Renato Santtana (Rede), não pontuou.

Segundo o Ibope, Branco e nulo representam 9%, enquanto Não sabe/ não responderam, são 5%.

A pesquisa foi contratada pela TV Centro América. Foram entrevistados 602 eleitores entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação à pesquisa anterior, realizada pelo instituto, entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, tiveram variação positiva: Procurador Mauro (+6), Emanuel Pinheiro (+5), Wilson Santos (+2) e Julier Sebastião (+1). Tiveram variação negativa: Serys Slhessarenko (-4) e Renato Santtana (-1).

No levantamento anterior, Procurador Mauro tinha 24%; seguido por Emanuel Pinheiro (22%), Wilson Santos (18%), Julier Sebastião (6%), Serys Slhessarenko (6%), Renato Santtana (1%). Brancos e nulos eram 14% e indecisos, 9%.

O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de quatro pontos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) sob o protocolo MT-02684/2016.

Segundo turno

O Ibope também simulou três cenários de segundo turno em Cuiabá. No cenário em que Procurador Mauro disputa com Emanuel, as intenções de voto mostram vantagem do Psol com 44% contra 37% de Emanuel. Branco/ Nulo somam 13% e Não sabe/Não respondeu fica em 6%.

Se a disputa for entre Procurador Mauro e Wilson, a diferença se amplia com o Procurador atingindo 53% das intenções de voto e Wilson 25%. Aí, Branco/nulo somam 13% e Não sabe/Não respondeu, representam 8% dos entrevistados.

No cenário em que Emanuel vai para o 2º turno com Wilson, o peemedebista seria eleito prefeito de Cuiabá com 49% contra 27% do tucano. Branco/Nulo somariam 18% e Não soube/Não respondeu, seriam 6%.

Os candidatos escolhidos para estas simulações são os três que apareciam com maior índice de intenções de voto na primeira pesquisa, divulgada no dia 2 de setembro.

Rejeição

O Ibope também apontou o índice de rejeição dos candidatos.Embora lidere o índice de rejeição, Wilson registra menor rejeição agora, 48%, contra 54% registrados na avaliação anterior. Serys apresenta na pesquisa 21%, Julier tem 11%, Emanuel fica com 10%. Renato Santtana e Procurador Mauro, possuem 9% de rejeição. Poderia votar em todos, obteve 1% e Não soube/Não respondeu pontua 18%. (Com informações G1)