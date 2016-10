Irmão de Wilson convoca servidores para ato sob a pena de exoneração

Gilberto Leite/Rdnews Elias é irmão do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos, que disputa contra Emanuel

A coligação encabeçada por Emanuel Pinheiro (PMDB) denunciou no final da tarde de hoje (19) suposto crime eleitoral cometido pelo irmão de Wilson Santos (PSDB), Elias Santos, que é presidente licenciado da Metamat. Conforme a denúncia, em áudio, Elias supostamente aparece pressionando servidores comissionados a participar de reunião política em apoio à candidatura tucana, na noite desta quarta (19), no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Na gravação, a voz que seria de Elias, ressalta que trata-se de uma ordem. Afirma que, caso contrário, os servidores serão exonerados no dia seguinte sem exceção. Além disso, usa o nome do governador Pedro Taques (PSDB), que é correligionário de Wilson.

Emanuel declarou não acreditar que a ordem de coagir os servidores partiu de Taques. Avalia ainda que a atitude de Elias reflete o desespero dos adversários. "Essa pressão é do século retrasado, do tempo do voto de cabresto. Vamos vencer as eleições para não permitir que o grupo capaz dessas práticas comande Cuiabá. A resposta será nas urnas", disse.

O coordenador jurídico da coligação de Emanuel Pinheiro, Nestor Fidelis, já encaminhou a denúncia para o Ministério Público Eleitoral (MPE), a fim de que o adversário seja punido por crime eleitoral.

Segundo Fidelis, a prática configura uso da máquina pública e abuso do poder político. "Caso Wilson Santos vença a eleição, essa denúncia pode resultar na cassação do mandato", explicou.

Ouça, abaixo, a gravação de Elias Santos: