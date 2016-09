Janaina critica Taques e diz que não toma medida na segurança por birra

Marcos Lopes/ALMT Deputada Janaina Riva na tribuna durante uma das sessões na Assembleia

A deputada Janaina Riva (PMDB) critica o governador Pedro Taques (PSDB) pela falta de segurança do Estado e diz ainda que ele não tomou providências por birra. A afirmação ocorreu por meio de nota após a morte do pai do candidato a vereador Júlio da Power (PT do B), Custódio Pereira, 58, em assalto que também deixou o candidato e uma criança baleados.

Em nota de pesar a deputada diz que Mato Grosso, e em destaque a Grande Cuiabá, está vivendo em estado de alerta por falta de segurança. "Avisado ao senhor governador sobre o estado de insegurança que vivemos foi. Não é à toa talvez que o Emanuel Pinheiro (PMDB) lutou para que a Força Nacional atuasse em Mato Grosso, mas mais uma vez por birra Pedro Taques achou desnecessário”, provoca na nota.

Deputado afirma que Governo "perdeu" para violência e cogita Força Nacional

A filha do ex-deputado josé Riva ainda diz que o governador de Mato Grosso não conhece o Estado e nem a Capital. “Talvez ele não sinta por que vive em uma redoma de vidro. E na propaganda dele continua tudo lindo enquanto diariamente pessoas são assassinadas e padecem sem segurança principalmente na região metropolitana de Cuiabá", finaliza.

Na nota Janaína ainda lamenta a notícia da morte do pai de Julio Pawer (PTdoB), candidato pelo coligação “Um novo prefeito. Para uma nova Cuiabá”, do grupo de Emanuel Pinheiro, a quem Janaína apoia. Os envolvidos teriam sido vítima de suposta tentativa de assaltado, ontem (28), no bairro Jardim Sol Nascente, durante campanha, na qual também estava presidente o candidato a vice Niuan Ribeiro (PTB).

O candidato também foi atingido com dois tiros, e passa por procedimento cirúrgico. Um menino de 12 anos, primo da também candidata a vereadora Laura Abreu (PT), foi baleado no peito.