Juarez acusa comandante da PM de atacá-lo nas redes; oficial contesta

Walyson Oliveira Segundo Juarez, desde que saiu a Sorrelfa, o comandante da PM em Sinop tenta denegrir sua imagem

O prefeito de Sinop Juarez Costa (PMDB) acusou o comandante da Regional III da Polícia Militar, tenente coronel Walter Luiz Razera, de agir com cunho político no município. Além disso, disse que vai processar o militar que tem lhe atacado em postagens no whatsapp e nas redes sociais.

O perfil do tenente coronel Razeira no Facebook não apresenta ataques contra Juarez. A maioria das postagens são a favor do armamentismo ou exaltando o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), conhecido por defender a ditadura militar e posições ultraconservadoras. “Na Polícia Militar de Sinop tem 99% de gente boa, agora tem 1%, tipo o senhor Razera, que anda postando contra mim. Esse coronel também será processado”, ameaçou o peemedebista.

Segundo Juarez, desde que foi deflagrada a Operação Sorrelfa, o comandante da Polícia Militar em Sinop tem feito diversos comentários tendenciosos para denegrir sua imagem. “Veja se isso é coisa de comandante falar. Uma pessoa reclamou em um grupo que no Jardim Primavera a energia estava em meia fase. Aí ele disse que a outra metade estava em Camburiú. Fora muitas outras coisas que ele postou contra mim”, completou.

Questionado se o tenente coronel Razera estaria agindo com cunho político, Juarez afirmou não ter dúvidas. “É a primeira vez que Sinop tem um tenente coronel no comando. Sempre foi coronel. Houve briga com o comando da Polícia Militar para que ele fosse colocado aqui. Sinop não merece ter um tenente coronel, tem que ter coronel, tem que ter mais policiais”, concluiu o prefeito.

Ao , o tenente coronel Razera negou que esteja atacando Juarez na internet. Garantiu ainda, que sempre procurou ser imparcial e se relacionar bem com políticos de todos os grupos que atuam em Sinop. “O prefeito está ficando louco. O Gaeco esteve fazendo buscas na casa dele e ele está colocando a culpa em mim. Não tenho nada a ver com a Operação Sorrelfa. Vou representar contra ele na Justiça e ganhar uma boa indenização”, prometeu.

Operação Sorrelfa

Juarez foi alvo da Operação Sorrelfa, deflagrada pelo Gaeco em 15 de setembro. O peemedebista é investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O processo tramita em segredo de Justiça.

Logo após as buscas, o peemedebista apontou cunho político na Operação Sorrelfa. Atribuiu a responsabilidade ao deputado federal Nilson Leitão e ao governador Pedro Taques, ambos PSDB, que apoiam Roberto Dorner (PSD) para prefeito contra Rosana Martinelli (PR), que tem o respaldo de Juarez.