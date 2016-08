Juarez, Janaína e Valtenir rebatem vice de Dorner e apontam emendas

Reprodução Juarez Costa, Janaina Riva e Valtenir Pereira rebatem adversário em defesa de Rosana Martinelli

Apoiadores da candidata à prefeita em Sinop, Rosana Martinelli (PR), rebatem as críticas do vereador Fernando Assunção (PSDB), vice na chapa encabeçada pelo empresário Roberto Dorner (PSD). O tucano criticou o palanque político da adversária e lideranças, como o prefeito Juarez Costa e a deputada estadual Janaína Riva (ambos do PMDB), e lembraram que nos últimos 8 anos os aliados da atual gestão destinaram R$ 76,6 milhões em recursos para a cidade.

Assunção criticou o apoio político que Rosana recebe de Juarez, do senador Wellington Fagundes (PR), dos deputados federais Carlos Bezerra e Valtenir Pereira e da estadual Janaína, todos peemedebistas. Para o tucano, o grupo representa a velha política.

O prefeito foi o primeiro a rebater Assunção e lembrou que durante sua atuação como vereador ele teria sido contrário a muitos projetos que beneficiaram Sinop. “Nossos adversários sempre usaram da política do quanto pior melhor em Sinop, o Fernando [Assunção] sempre foi contra não só o prefeito, mas também a cidade. Ele votou contra o asfalto, entrou na Justiça para derrubar o asfalto comunitário que foi um grande avanço”.

De acordo com Valtenir, a crítica do candidato a vice é “sem pé e sem cabeça” e mostra que ele não conhece gestão e “fala pelos cotovelos”. “Antes de criticar, o vereador deveria olhar os números, que desmentem e mostram o nível de baixarias e mentiras que os adversários vão usar contra a Rosana. Mas, o povo de Sinop sabe que está o rumo certo, do desenvolvimento e não vai trocar o certo pelo duvidoso.

Janaina também defendeu Rosana e disse que a coligação adversária se esquece que Roberto Dorner (PSD) sempre foi aliado do seu pai, o ex-presidente da Assembleia José Riva. “É uma declaração ignorante e medíocre do vereador Fernando Assunção, que brinca com a inteligência das pessoas. Todo mundo sabe que o Roberto Dorner é do PSD fundado pelo meu pai. Muitas vezes, o vi na minha casa conversando com meu pai”.

A peemedebista ainda citou a prisão do ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto, companheiro de partido de Assunção, que está preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), acusado de desvio de recursos da educação.

Mário Okamura Em Sinop se enfrentam pela prefeitura Rosana Martinelli, Dalton Martini e Roberto Dorner

Recursos federais

Um levantamento feito pela coligação Amor Por Sinop mostra que nos últimos oito anos o senador Wellington Fagundes (PR) destinou R$ 41 milhões em emendas parlamentares para a duplicação da BR-163.

Bezerra destinou R$ 15 milhões em emendas para Sinop e para o Hospital Regional foram R$ 10 milhões, para a ampliação da rede de esgotamento sanitário R$ 1,2 milhão, ajudou na construção da UPA Jardim das Acácias com R$ 1,5 milhão, além de recursos para implantação de água tratada com R$ 2,6 milhões.

Valtenir repassou para Sinop R$ 19,8 milhões somente em emendas parlamentares. Para a implantação do Cidade Digital foram R$ 10 milhões, para a drenagem e pavimentação distrito industrial central foram R$ 2 milhões e para obras de pavimentação asfáltica em diversos bairros mais R$ 7,7 milhões.

Dorner, da coligação Sinop Pode Mais e ex-suplente de deputado federal, destinou 2,5 milhões em emendas parlamentares e Nilson Leitão (PSDB) destinou R$ 2,4 milhões. Juntos somam R$ 5 milhões em recursos encaminhados para investimentos na cidade.

Disputa

Em Sinop três grupos disputam a prefeitura. O de situação com a coligação Amor Por Sinop, conta com Rosana encabeçando a chapa, com o apresentador Gilson de Oliveira (PMDB) de vice e um arco de aliança de 11 partidos.

O grupo de oposição tem como cabeça de chapa Dorner e Assunção, eles seguem para o embate com 7 siglas e tem como principal aliado político o deputado federal Nilson Leitão (PSDB), adversário histórico de Juarez. Pela terceira via o candidato a prefeito é o vereador Dalton Martini (PP), com o empresário Joselito Backes (PDT) de vice, e 10 partidos na coligação Frente Alternativa. (Com Assessoria)