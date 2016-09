Juiz eleitoral defere registros dos 3 candidatos à Prefeitura de Sinop

Mário Okamura Rosana Martinelli, Dalton Martini e Roberto Dorner tiveram suas candidaturas deferidas hoje

O juiz eleitoral João Guerra deferiu o registro de candidatura de Rosana Martinelli (PR), Roberto Dorner (PSD) e Dalton Martini (PP), os três disputam o comando da Prefeitura de Sinop. As decisões foram publicadas no site da Justiça Eleitoral no início da noite deste sábado (10).

Rosana Martinelli encabeça a coligação Amor Por Sinop, junto com o apresentador Gilson de Oliveira (PMDB), de vice. O registro dos dois foi deferido o magistrado julgou improcedente pedido de impugnação da candidatura.

“Da análise dos autos verifico que estão preenchidas as condições de elegibilidade e ausentes as de inelegibilidade, os autos estão instruídos com as informações necessárias e apontam a regularidade do registro, a não coincidência nas opções de número e nome, o processo principal (DRAP) foi julgado e a coligação/partido está habilitada a participar das Eleições Municipais 2016”, considerou o juiz.

Roberto Dorner e o vice, Fernando Assunção (PSDB), que disputam pela coligação Sinop Pode Mais, também tiveram os registros deferidos, bem como o juiz também julgou improcedente um pedido de impugnação da candidatura do social-democrata.

“Isto posto, julgo improcedente a impugnação ao registro de candidatura ao cargo de prefeito apresentada pela Coligação Amor por Sinop e defiro os pedidos de registro das candidaturas da chapa majoritária do município de Sinop”.

Os candidatos a prefeito e vice pela Frente Alternativa, Dalton Martini (PP) e Joselito Backes (PDT), também passaram pelo crivo da Justiça Eleitoral. “Da análise dos autos extrai-se o preenchimento de todas as condições legais para os registros pleiteados, bem como ausência de impugnação aos pedidos.”

Nos três casos o Ministério Público Eleitoral manifestou favorável aos registros.