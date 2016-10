Juiz eleitoral suspende outra vez programa de Wilson por 2 dias vídeo

O candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSBD) voltou a ter os programas e inserções na TV e no rádio suspensos pela Justiça Eleitoral. A decisão é do juiz Paulo de Toledo, da 1ª Zona Eleitoral, proferida ontem (15) e que determina que o candidato fique sem a veiculação dos programas eleitorais por dois dias seguidos, sendo hoje (16) e amanhã (17).

Reprodução Juiz eleitoral Paulo Toledo suspende novamente programa de Wilson Santos na TV e no rádio

“Ficando terminantemente proibido de veicular outras postagens com o mesmo intuito desta no Facebook”, diz trecho da decisão, que acolheu solicitação da coligação “Um novo prefeito para uma nova Cuiabá”, do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB).

O magistrado ainda considera que o tucano denigriu a imagem do peemedebista e ao mesmo tempo vem desrespeitando a Justiça Eleitoral. “Não consigo acreditar que pessoas que agridem a legislação tantas vezes em tão pouco espaço de tempo, tenham sérias intenções nessas agressões. O vídeo que acompanha esta reclamação é tão simples e singelo que demonstra toda a maquiavelidade do representado. Penso que até mesmo está a fazer fato jocoso da Justiça eleitoral”.

A decisão tem por base as propagandas de Wilson pela rede social Facebook que, segundo a representação da equipe jurídica de Emanuel, o candidato peemedebista estaria sendo ridicularizado pelo adversário. “Sem dúvida alguma, o candidato da representante foi ridicularizado através dessa montagem com o artista norte americano John Travolta, como que dizendo: ”ué, o que aconteceu? ”, diz o magistrado, citando o meme viralizado com a cena do filme “Pulp Fiction”.

Suspensões

Esta é segunda vez que o juiz Paulo de Toledo suspende por dois dias o programa do candidato do PSDB. Na primeira vez, o magistrado considerou agressiva a propaganda em que ligava Emanuel Pinheiro aos escândalos de corrupção do Governo Silval Barbosa (PMDB).

Entretanto, a suspensão do programa do tucano ocorreu apenas na quinta (13), já que o desembargador do Tribunal de Justiça, Luiz Ferreira da Silva, derrubou a liminar do juiz eleitoral considerando-a desproporcional.

Emanuel também teve os programas suspensos por duas vezes. A primeira na terça (12) por ligar Wilson às acusações de corrupção oriundas da Operação Pacenas e na obra do Rodoanel. Já a segunda suspensão ocorreu na sexta (14), por alegar em vídeo que o tucano era “caloteiro” por conta da polêmica da RGA dos servidores estaduais.

Desembargador vê lei extrapolada e manda Wilson voltar para TV hoje

Confira, abaixo, trecho do vídeo vetado pela Justiça Eleitoral.