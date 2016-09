Juiz manda cancelar convenção do PV e candidatos terão que apoiar Saggin

Os candidatos a vereador pelo Partido Verde (PV), em Barra do Garças, terão que apoiar a candidatura do advogado Sandro Saggin (DEM), se quiserem permanecer na disputa por uma vaga na Câmara Municipal. A decisão é do juiz Wagner Plaza Machado Júnior, da 47ª Zona Eleitoral.

O magistrado concedeu liminar à Comissão Provisória, que revogou a convenção municipal realizada em 23 de julho, e tornou válido o ato realizado em 3 de agosto, quando o partido declarou apoio ao candidato democrata. Na primeira convenção, o PV aprovou aliança com a coligação “Wilmar Peres de Farias”, para apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Beto Farias (PMDB)

Facebook Na primeira convenção, o PV aprovou aliança pela candidatura à reeleição do prefeito Beto Farias

A direção destituída em Barra do Garças já impetrou mandado de segurança no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT), na tentativa de “derrubar” a decisão de primeira instância e manter a agremiação no arco de aliança do prefeito Beto Farias. O ex-presidente do diretório, Márcio David considerou a atitude do diretório regional como “irresponsável e inaceitável” pela forma como foi conduzido.

“Usaram o PV de Barra como moeda de troca nas eleições em Cuiabá e isso não vamos aceitar. Eles podem até tirar o apoio da sigla ao prefeito Roberto Farias, mas não vão tirar a adesão dos votos. Afinal de contas, quem elege um candidato é o voto e o PV como agremiação partidária não tem. Vamos até às ultimas instâncias”, disse o presidente destituído.

O candidato Sandro Saggin pretende se reunir com os candidatos a vereador do PV para buscar um entendimento em torno do apoio ao seu nome, porém, antecipou que não vai forçar ninguém a subir no seu palanque. “Eles vão decidir que rumo tomar”, disse.

Força da lei

Os 16 candidatos a vereador lançados pelo PV só tem duas saídas, ou declaram apoio ao candidato do DEM ou desistem de concorrer às eleições por força da lei da fidelidade partidária.