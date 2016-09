Juiz proíbe Dorner de usar família de estudante assassinado na televisão

Gilberto Leite/Rdnews Fala dos pais do estudante assassinado foi usada por Dorner para críticas à segurança em Sinop

O juiz eleitoral Cleber Luis Zeferino de Paula acolheu parcialmente pedido de liminar e proibiu o uso de apresentadores nos programas eleitorais de televisão da coligação Sinop Pode Mais, encabeçada pelo empresário Roberto Dorner (PSD). O magistrado também proibiu a veiculação do depoimento da família do estudante de medicina Eric Francio Severo, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), em dezembro de 2014.

Na decisão, o magistrado determinou a suspensão imediata. O depoimento dos pais do estudante de medicina foi veiculado na propaganda eleitoral em que Dorner faz críticas à segurança pública em Sinop. O material foi veiculado nos dias 29 e 30 de agosto e nas redes sociais.

“No caso dos autos, o fumus boni iuris se apresenta suficientemente evidenciado no que toca à utilização de um apresentador para os programas eleitorais questionados e à utilização de imagens / depoimentos tendentes a criar, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais proibidos. O periculum in mora também se afigura presente, tendo em vista que o dano provocado pela propaganda irregular é diretamente proporcional ao tempo em que admitida a sua veiculação”, asseverou o juiz.

A representação é de autoria da coligação Amor Por Sinop, da candidata Rosana Martinelli (PR). Segundo a coordenação jurídica da republicana, os programas eleitorais referentes à segurança pública, com o depoimento da família do estudante, tiveram como objetivo denegrir a imagem da candidata.

A decisão do juiz para a suspensão do apresentador e veiculação do programa eleitoral é de caráter imediato, sob pena de multa no valor de R$ 10 mil. A coligação Sinop Pode Mais tem prazo de 48 horas para defesa.

“Para tanto, determino a intimação da Coligação Sinop Pode Mais (PSD/PSDB/DEM/PSDC/PSB/PEN/PPS) para que se abstenha, imediatamente, de exibir, nos programas eleitorais que lhe são de direito, qualquer gravação em que a peça publicitária eleitoral seja apresentada por terceira pessoa ou âncora, que não sejam os próprios candidatos ou que empregue meios publicitários destinados a criar, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais”.

Latrocínio

Eric Francio Severo foi encontrado morto na tarde do dia 28 de dezembro de 2014 em um matagal às margens de uma estrada vicinal entre o distrito de Primaverinha, em Sorriso (município a 420 km da capital). Ele estava desaparecido desde a madrugada do dia anterior após sair de um bar na cidade de Sinop, a 503 km da capital, onde passava férias na casa da família. O corpo apresentava marca de tiro na cabeça.

Todos os envolvidos no crime foram presos pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf), de Sinop. Quatro já foram condenados com penas que variam de 8 a 28 anos de reclusão.