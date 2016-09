Juiz proíbe venda de bebida alcoólica no domingo; flagrante vai dar prisão

Assessoria Segundo juiz Lotfi, comércio público de bebidas será fiscalizado e comerciante flagrado sofrerá sanção

A venda de bebidas alcoólicas será restringida em Barra do Garças a partir das 22h deste sábado (1º) até às 19h de domingo (2), por decisão do juiz da 9ª Zona Eleitoral, Michel Lotfi Rocha da Silva. A medida visa zelar pela tranquilidade das eleições e evitar possíveis conseqüências no dia da votação.

Segundo o magistrado, o comércio público de bebidas será fiscalizado e o comerciante flagrado, sofrerá as sanções previstas em lei com risco de prisão em flagrante. “Essa é uma prática adotada nas eleições para que o eleitor possa exercer o seu direito de cidadão, sem, contudo, tumultuar o processo no votação de votação. O eleitor tem que se conscientizar que o voto é mais importante do que a bebida”, alertou.

Embora o comércio seja proibido, o cidadão poderá comprar a sua bebida e tomar em casa. “Não é nenhuma censura ou ditadura. O momento não é de desviar o foco. O foco é as eleições e cabe ao eleitor escolher bem o seu futuro prefeito e o seu futuro vereador, para depois não reclamar no futuro. A PM estará agindo nas ruas e todos têm a consciência de suas atitudes”, disse Michel Lotfi à imprensa.

Portaria

A Justiça Eleitoral encaminhará a portaria regulamentando a venda de bebidas para o sindicato que representa a categoria e também realizará uma ampla divulgação nos meios de comunicação para que os comerciantes possam tomar ciência. Na região do Porto Baé, principal ponto de concentração noturna de Barra do Garças, o comunicado será feito a todos os comércios.