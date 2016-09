Juíza atende pedido do MP e indefere Meire por não apresentar a certidão

Tarso Nunes/Rdnews Prefeita Meire Adauto teve registro de candidatura à reeleição indeferido e está fora do páreo

A Justiça Eleitoral indeferiu o registro de candidatura da prefeita de Poconé Meire Adauto (PSDB), que disputa a reeleição pela coligação “Avante Poconé” (PDT, PSDB, PSD e PT). A decisão, proferida ontem (7), acolhe parcialmente o pedido do Ministério Público Eleitoral.

Conforme o despacho da juíza Katia Rodrigues Oliveira, a candidata não apresentou a certidão do TJ, que liminarmente suspendeu a reprovação das contas da prefeita, no exercício de 2014, pela Câmara. “A pretensa candidata poderia concorrer ao cargo de prefeita sub judice, até que seja proferida decisão nos referidos processos. Todavia, ante a ausência de documentação, indefiro o registro de candidatura”, diz trecho da decisão.

Além disso, a juíza estende a decisão para a candidata a vice pela mesma coligação, Carla Rondon (PSD). Isso porque, de acordo com o artigo 49 da Resolução 23.455, os pedidos de registro das chapas majoritárias serão julgados em uma única decisão por chapa, com o exame individualizado de cada uma das candidaturas, e somente serão deferidos se ambos os candidatos forem considerados aptos.

O MP havia pedido também o indeferimento da candidatura em razão de a ex-petista ter se filiado ao PSDB, após o prazo determinado pela legislação eleitoral, antes de seis meses da eleição. No entanto, a magistrada negou o pedido ao justificar que adesão de Meire foi realizada em 1º de abril, ou seja, seis meses antes do pleito, que ocorrerá em 2 de outubro.

Outra candidatura indeferida foi a da chapa pura, encabeçada pelo candidato Luiz Carlos Souza Ponce, o Lula Ponce, e da candidata a vice Adalice Batista dos Santos. Acontece que Adalice não apresentou documentação que comprove sua alfabetização.

De acordo com a juíza, a candidata não juntou comprovante de escolaridade, nem a CNH e não fez, de forma válida, a declaração de próprio punho para comprar a alfabetização, “uma vez que não foi confeccionada na presença do magistrado ou do servidor do Cartório Eleitoral e mesmo sendo intimado para realizar teste visando a comprovação da alfabetização, não compareceu, conforme certidão de fl.15”, consta em outro despacho proferido nessa terça (6).

Candidatos

A eleição em Poconé tem como candidato Jonas Eduardo de Queiroz Moraes, o Doutor Jonas (PSB), e Atail Marques do Amaral, o Tatá Amaral (PR). A candidatura do socialista já foi deferida pela Justiça Eleitoral, enquanto a do republicano aguarda julgamento.

Outro lado

O tentou contato com a prefeita de Poconé, no entanto, até a publicação desta matéria não houve retorno às ligações.