Julier assume compromisso de criar Subprefeitura do Distrito Industrial

Gilberto Leite Para o Distrito Industrial, outro compromisso de Julier, se eleito, é construir uma creche municipal

O candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá, ex-juiz federal Julier Sebastião da Silva, assumiu compromisso de criar a Subprefeitura do Distrito Industrial. O objetivo é levar mais infraestrutura e dar atenção especial a uma das mais populosas e carentes regiões da Capital.

De acordo com Julier, a proposta para criar uma subprefeitura no Distrito Industrial foi discutida com moradores da região nos últimos dias. “Vamos mostrar que não é só com discursos que fazemos campanhas, mas com compromissos que serão cumpridos”.

A importância de se criar uma subprefeitura se justifica porque, dessa forma, o poder público se aproxima ainda mais da população. O modelo é adotado em diversos países e cidades do Brasil.

Outro compromisso do candidato da coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão” é construir uma creche municipal no Distrito Industrial. Mais de 10 mil trabalhadores da região trabalham no Distrito e não têm com quem deixar seus filhos em horário comercial. “Alguns políticos já passaram pela região e fizeram promessas, mas nós não vamos fazer isso. Assumimos compromissos que serão realizados porque nossa história mostra que temos coragem e compromisso com a verdade”.

A região também terá atenção especial nas áreas de segurança pública e cidadania, que contarão com uma secretaria específica. O objetivo é trabalhar de forma preventiva e ajudar o Estado a reduzir os índices de criminalidade e promover a inclusão social. (Com Assessoria)