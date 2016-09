Julier ataca Emanuel e destaca as jóias falsas e Operação Arca de Noé

Reprodução Wilson, que vinha atacando Emanuel sistematicamente, focou em propostas nesta noite na televisão

O candidato a prefeito de Cuiabá Julier Sebastião (PDT) atacou o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) no horário eleitoral gratuito na TV exibido na noite desta quarta (28). A peça acusou o peemedebista de receber aposentadoria especial de R$ 25,3 mil desde os 32 anos, pagar dívida com jóias falsas, ser réu na Operação Arca de Noé e ser devedor do IPTU.

Julier também atacou Wilson Santos (PSDB) e o Procurador Mauro (Psol). O tucano foi acusado de ter “abandonado a prefeitura” enquanto o esquerdista só “aparece a cada dois anos”.

Emanuel exibiu imagens antigas de Wilson homenageando João Arcanjo Ribeiro na Assembleia. Depois, se limitou a apresentar propostas como licitação para o transporte coletivo e regularização fundiária nos bairros de Cuiabá.

Já Wilson, que vinha atacando Emanuel sistematicamente, focou em propostas nesta noite. Prometeu dar continuidade aos principais programas do prefeito Mauro Mendes (PSB) como revitalização do Porto, Novos Caminhos, Parque das Águas e conclusão do novo Pronto Socorro.

A candidata Serys (PRB) prometeu valorizar os servidores e pagar o RGA. Para isso, defendeu o aumento da alíquota do ICMS sobre a soja para aumentar a arrecadação do município.

Renato Santtana (Rede) exibiu pedido de voto da dirigente nacional Marina Silva. O Procurador Mauro (Psol) falou sobre a importância da escola pública.