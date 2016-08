O candidato a prefeito de Cuiabá pela coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão” Julier Sebastião (PDT) nunca ocupou cargo político na vida. Contudo, o pedetista acredita que sua carreira na magistratura por 19 anos irá contrapor a falta de experiência na política. “A política mais eficiente de segurança pública que o Estado já teve foi feita por nós. Não foi nenhum político que acabou com crime organizado”, afirma o pedetista em visita à sede do .

O candidato refere-se à Operação Arca de Noé, em 2002, que desarticulou o jogo do bicho no Estado e culminou na prisão e condenação do comendador e bicheiro João Arcanjo Ribeiro. “Então a melhor política de segurança pública, nós participamos. Fui eu que decretei a prisão do João Arcanjo Ribeiro e demais do crime organizado. Quem tem essa experiência?”, questiona.

Por isso, além de administrar o município com diálogo e de governar para todos, como vem dizendo em seus discursos, Julier afirma que se espelhará na atuação da magistratura para comandar a Capital, caso seja eleito. “Isso significa que temos que ter na administração pública coragem, firmeza e pulso firme com essa experiência de quem acabaram com o crime organizado no estado é que vamos colocar Cuiabá nos trilhos”, salienta.

Essa postura linha dura foi inclusive a tônica do primeiro programa eleitoral da televisão, no qual ele mostrou a prisão do Arcanjo e da postura firme e linha dura da gestão.

Para evitar ataques de adversários, em razão do PT ocupar a vice, com Jusci Ribeiro, Julier explica que nas discussões políticas costuma olhar para Cuiabá. Salienta que não existe ninguém preso ligado ao PT e ao PDT em Cuiabá. “É o grupo que está na Pacenas (operação) está na Rêmora do PSDB e o grupo do governo anterior do PMDB, que fez a presepada toda no estado e quer fazer presepada em Cuiabá. Estão presos ala A e ala B”, sustenta.

Julier refere-se às prisões do ex-secretário estadual de Educação (Seduc), Permínio Pinto (PSDB), preso na Operação Rêmora, e a do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que está preso há quase um ano em razão da Operação Sodoma, que investiga desvio de recurso por meio de benefícios fiscais. O tucano foi preso em razão de ser considerado pelo MP líder do esquema que cobrava propina na reforma das escolas estaduais.

Diante disso, O candidato explica que não tem desconforto em discutir os problemas que o partido sofre em nível nacional. Pontua que a chapa é a única a ter uma mulher de vice, e porque isso pretende ter em sua gestão secretarias ocupadas por mulheres. Pontua ainda que seus adversários devem explicações. “Agora nossos adversários vão ter que explicar porque que o vizinho está preso”.