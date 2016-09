Assessoria Programa de Julier lembra que em 2005, Emanuel foi secretário de Transportes de Cuiabá, na gestão de Wilson

No programa eleitoral exibido na manhã desta quinta (15) o candidato a prefeito de Cuiabá Julier Sebastião (PDT) optou por não falar de propostas e apontou que as campanhas dos oponentes Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) estão “amarradas”.

“Nesta eleição há candidatos que estão tão amarrados que nem parecem concorrentes”, destacou a peça publicitária do ex-juiz federal logo no início de sua exibição.

O programa de Julier lembrava que no ano de 2005, Emanuel Pinheiro foi secretário de Transportes de Cuiabá - na gestão de Wilson - e que na época, Emanuel ficou marcado por implantar a passagem de ônibus mais cara do país.

Ainda no programa do candidato do PDT sobrou até para o ex-prefeito Chico Galindo, que assumiu o cargo no lugar de Wilson em 2010, quando o tucano concorreu ao cargo de governador do Estado. Chico Galindo é um dos responsáveis pela venda da Sanecap, fato que desagrada muitos cuibanos. A propaganda de Julier destacou que Galindo apoia Emanuel e que o primo de Wilson (Niuan Ribeiro é o vice do peemedebista.

A peça de Julier também lembra que Emanuel Pinheiro é do mesmo partido que o ex-governador Silval Barbosa, preso no Centro de Custódia da Capital, por conta da operação Sodoma, que investiga diversos crimes de corrupção.

O ex-secretário de Estado de Educação (Seduc-MT), Permínio Pinto, também preso, só que pela operação Rêmora, foi citado com apoio de Wilson Santos.

Esses fatos foram expostos pela equipe de Julier, porque no programa eleitoral exibido ontem (14), Emanuel Pinheiro trouxe manchetes em que o ex-juiz federal teve bens bloqueados e foi alvo de busca e apreensão na residência e no escritório, devido a Operação Ararath. Além disso, afirmou que Julier foi acusado de venda de sentença, assim como seria bancado pelo dinheiro do VLT. “Julier é coligado ao PT, acredite que isso é novidade”, questiona o locutor.

Tanto Wilson, como Emanuel, optaram por levar ao ar um programa mais ameno.

O tucano lembra que lutou muito pela “água” e que vai reativar a Sanecap. Ele também destacou o que fez por Cuiabá, bem como a construção da Eta Tijucal, que segundo o programa, trata 500 litros de água por segundo e beneficia 120 mil pessoas. O governador Pedro Taques, cabo eleitoral de Wilson, fez uma rápida aparição e pediu voto para o candidato do PSDB.

Emanuel, por sua vez, destacou o trabalho dele como deputado estadual e fez promessas na área da saúde. A peça também apontou que o peemedebista é líder na pesquisa eleitoral.

O procurador Mauro (Psol) disse que os adversários estão em pânico em razão do crescimento e aceitação da campanha nas ruas. Pontua que os postulantes espalham mentiras ao seu respeito.

O historiador Renato Santtana (Rede), seguiu com o refrão “ Renato Santana, o prefeito da nova geração”. A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) afirmou que fez muito por Cuiabá, quando estava Senado Federal.