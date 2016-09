Julier e Wilson “atacam” Emanuel em programa; Procurador fica neutro

Reprodução Julier usa espaço do programa eleitoral para intensificar ataques contra Emanuel Pinheiro

Na reta final da campanha eleitoral em rádio e televisão, alguns dos seis candidatos a prefeito de Cuiabá continuam usando o espaço das propagandas para atacar os adversários. No programa exibido nesta quarta (28) o candidato Julier Sebastião (PDT), por exemplo, não poupou críticas a Emanuel Pinheiro (PMDB), Wilson Santos (PSDB) e ao Procurador Mauro (Psol).

Julier acusou o candidato do Psol de aparecer a cada dois anos. Em relação ao peemedebista, ele destacou o fato de Emanuel ter aposentadoria especial desde os 32 anos, o tão falado Fundo de Assistência Parlamentar (FAP). “Além do candidato do PMDB, temos o candidato do PSDB, que abandonou a prefeitura, e, do outro lado, temos um candidato que só aparece a cada dois anos”.

O pedetista deu destaque para o fato de Emanuel ter tentado pagar uma dívida com esmeraldas falsas, caso que ocorreu há 25 anos. Ele também citou que Emanuel seria réu no processo da Arca de Noé, que prendeu o bicheiro João Arcanjo, em 2002. Aliás, Julier lembrou que foi o juiz que prendeu Arcanjo.

Já Wilson Santos deixou para alfinetar o oponente Emanuel Pinheiro no final da propaganda, quando mostrou o adversário sendo “desmascarado”, uma vez que aparecia figuras como Silval Barbosa, José Riva e Eder Moraes por de trás da candidatura do peemedebista.

Assim como no programa exibido na noite de terça (27), Emanuel voltou a mostrar reportagens de sites e jornais sobre a ação penal relacionada ao Rodoanel, obra iniciada por Wilson em sua gestão. O tucano é reu e teve os bens bloqueados por determinação judicial.

O Procurador Mauro repetiu o programa de ontem, prometendo políticas públicas e chamou os eleitores para as redes sociais. Serys Slhessarenko (PRB) focou na economia, e destacou que vai pagar RGA, para isso a candidata disse que vai aumentar a arrecadação sem precisar mexer no bolso do cidadão. Marina Silva apareceu pedindo voto para o historiador Renato Santtana (Rede).