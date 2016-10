Julier nega voto a Emanuel e Wilson e diz que nomes não trazem mudança

Reprodução Julier atacou Emanuel e Wilson nos programas do horário eleitoral durante a campanha do 1º turno

Após a executiva estadual do PDT, sob comando do deputado estadual Zeca Viana, declarar apoio a Emanuel Pinheiro (PMDB) no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Cuiabá, o candidato derrotado da sigla Julier Sebastião divulgou nota negando apoio tanto ao peemedebista quando ao adversário Wilson Santos (PSDB). “Reafirmo aqui o compromisso com a mudança e, por isso, decidi não apoiar nenhum dos candidatos a prefeito de Cuiabá. Queremos sim uma cidade comprometida com o futuro, invertendo as prioridades em favor do povo e com a inclusão da nossa gente”, diz o comunicado divulgado na tarde desta terça (18).

Julier, que obteve a preferência de 23.307 eleitores ou 8% dos votos válidos na Capital, atacou Emanuel e Wilson durante a campanha do primeiro turno. Ele acusou o peemedebista de “imoral” por receber a aposentadoria especial do FAP, enquanto ligou o tucano ao esquema de corrupção na Prefeitura de Cuiabá desmantelado pela Operação Pacenas.

“Os dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição para prefeito não apresentaram programas de governo factíveis e inclusivos, livres de qualquer influência de grandes empresários e velhos grupos políticos”, diz trecho da nota.

PT e PCdoB, os dois partidos que sustentaram a candidatura de Julier no primeiro turno, também decidiram não apoiar nenhum dos candidatos na disputa do segundo turno. Dirigentes das siglas também alegam que Emanuel e Wilson representam partidos que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que classificam como golpe.

Dos quatro candidatos que não passaram para o segundo turno, somente Serys Slhessarenko (PRB) declarou apoio a Wilson. O Procurador Mauro (Psol) está defendendo o voto nulo. Já Renato Santtana (Rede) tem posicionamento semelhante a Julier e não pede voto para nenhum dos postulantes.

